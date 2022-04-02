AESOB Başkanı Dere, mahalle esnafından alışveriş yapılması çağrısında bulundu - Son Dakika
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AESOB Başkanı Dere, mahalle esnafından alışveriş yapılması çağrısında bulundu

02.04.2022 12:31
AESOB Başkanı Dere, mahalle esnafından alışveriş yapılması çağrısında bulundu

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygularının daha da pekiştiği ramazanda vatandaşın mahalle esnafından alışveriş yapması çağrısında bulundu.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygularının daha da pekiştiği ramazanda vatandaşın mahalle esnafından alışveriş yapması çağrısında bulundu.

Dere, yaptığı açıklamada, Antalya esnafının ramazan ayı için bütün hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Vatandaşların merdiven altı ürünlerden uzak durmaları ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları konusunda uyarıda bulunan Dere, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının gelmesiyle Antalya pazarlarında, caddelerde ve sokaklarda hareketlilik başladı. Her bütçeye uygun ürünler raflarda yerini aldı. Vatandaşlarımız da iftar sofralarını en güzel şekilde hazırlamak için alışveriş ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Manav, kasap, pastane, lokanta, fırın, büfe, bakkal gibi gıda alanında faaliyet gösteren esnafımız başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlarımız hijyen kurallarını dikkate alarak hazırlıklarını tamamladı. Satışların artacağından ve piyasanın canlanacağından ümitliyiz."

Vatandaşların yerli esnafa destek olmaları çağrısında bulunan Dere, alışverişlerini mahalle esnafından yapmalarını istedi. Dere, ramazanın dayanışma, yardımlaşma, tasarruf, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının daha da pekiştirmesine vesile olmasını temenni etti.

YORUMLAR
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Esnaf ve Sanatkarlar, alışveriş, Antalya, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AESOB Başkanı Dere, mahalle esnafından alışveriş yapılması çağrısında bulundu - Son Dakika


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