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AESOB Başkanı Dere," Okulların açılmasıyla sıkıntılar geride kalacak" - Son Dakika

AESOB Başkanı Dere," Okulların açılmasıyla sıkıntılar geride kalacak"

20.08.2021 18:19
AESOB Başkanı Dere,

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, korona virüs sebebiyle 2 yıldır okulların kapalı kalması ile birlikte;

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, korona virüs sebebiyle 2 yıldır okulların kapalı kalması ile birlikte; kantinci, kırtasiyeci ve servisçi esnafı başta olmak üzere okul forması üreticisi, konfeksiyoncu, fotoğrafçı, terzi, ayakkabıcı, çantacı, lokantacı, kuaför, berber, taksici, dolmuşçu vb. esnaf ve sanatkarların zor günler geçirdiğini hatırlatarak okulların 6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime başlaması ile bu sıkıntıların geride kalacağına işaret etti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yapmış olduğu okulların 6 Eylül 2021 Tarihinde açılacağına yönelik açıklamaya istinaden Antalya esnafını büyük bir hareketlilik beklediğini belirtti.

Yeni eğitim öğretim dönemini ilgili tüm esnafın büyük bir heyecanla beklediğini dile getiren Dere, " Bilim Kurulu kararlarının uygulanarak 6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitimin başlayacak olması, iki yıldır okulların açılmasını dört gözle bekleyen esnaf ve sanatkarlarımızı bir nebze rahatlattı. Eğitim sektörü ile bağlantılı olarak çalışan esnafımız 2 senedir evine ekmek götüremiyordu. Okulların açılması ile beraber öğrencilerimiz için; kitap, defter, kalem vb. kırtasiye alışverişleri, okul forması, önlük, çanta, beslenme çantası, suluk gibi okul araç gereçleri, temizlik ürünleri ihtiyacı doğacak ayrıca yiyecek - içecek ve ulaşım hizmeti gerekecektir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için okul araç - gereç ve kırtasiye alışverişlerinde yerel esnafımızı tercih etmeli ve merdiven altı sağlıksız ürünlere dikkat etmelisiniz. Bu sektörün canlanması için eğitim - öğretim sezonunun başlaması artık okulların açılması çok büyük bir önem arz etmektedir. Yüz yüze eğitimin başlaması ile esnafımız birikmiş kira, fatura, kredi, vergi ve SGK primi borçlarını artık ödeme imkanına kavuşacak ve yüzleri gülecektir" dedi.

"Aşı çağrısı"

Aşısızların toplum sağlığını tehdit ettiğine ve esnafın bir kapanmaya daha dayanacak gücü kalmadığına dikkat çeken Adlıhan Dere Başkan, aşı yaptırmayanları aşı olmaya davet etti.

Kimsenin tedbiri elden bırakmamasını isteyen Dere, " Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da dediği gibi 'Salgın bitmiş, virüs yok olmuş değildir. Virüse yiğitlik yapmaya asla yanaşmayalım.' Toplumun her kesiminde olduğu gibi esnafta aşıdan kaçınmamalıdır. Aşı olmayanlar yüzünden tekrar dükkanların kapanabilir ve sokağa çıkma yasakları başlayabilir. Vaka sayısı giderek artıyor aşı olmayan sorumsuz insanlar yüzünden titiz bir şekilde çalışan işyerleri kapanmamalı. Okulların tekrar kapanmaması, çocuklarımızın evde kalarak psikolojilerinin bozulmaması ve bu sektörden evine ekmek götüren esnafımızın mağdur olmaması için aşı olmalıyız" diye konuştu.

Dere, çalışanları ile birlikte tüm esnaf ve sanatkarların Covid-19 virüsünü yenmek amacıyla aşılanma dahil maske, mesafe hijyen vb. tüm önlemleri dikkate aldığını belirterek; Antalya esnafının bu hususta yoğun çalışmalara başlayıp eğitim - öğretim sezonuna tam anlamıyla hazırlandığını vurguladı. - ANTALYA

AESOB Başkanı Dere, Okulların açılmasıyla sıkıntılar geride kalacak
AESOB Başkanı Dere, Okulların açılmasıyla sıkıntılar geride kalacak

Esnaf ve Sanatkarlar, COVIRAN Bereket, Antalya, Okul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AESOB Başkanı Dere,' Okulların açılmasıyla sıkıntılar geride kalacak' - Son Dakika Ekonomi


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