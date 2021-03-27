AESOB Başkanı Dere: "Pandeminin sorumlusu esnaf ve sanatkarlarımız değil "

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Pandeminin sorumlusunun esnaf ve sanatkarlar olmadığını belirterek, "1 Mart kademeli normalleşme süreci ve dinamik denetim modeli kapsamında gerekli bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimiz kapsamında esnaf ve sanatkarlarımızın Pandemi tedbirlerine tam anlamıyla uyduklarını, dükkanlara girişte dezenfektan ve ateş ölçümü yaptıklarını görüyoruz. Esnafımız Pandeminin başladığı günden bu yana maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaktadır" dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Alanya'da faaliyet gösteren Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı esnaf odalarını ziyaret etti. Alanya Belediye Başkanı ve Oda Başkanları ile birlikte esnaf ve sanatkarları işyerlerinde ziyaret eden AESOB Başkanı Adlıhan Dere, dinamik denetim modeli kapsamındaki gerekli bilgilendirmeleri yaptı.

Esnaf Odalarında Pandemi Değerlendirmesi

Oda çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Oda üyesi esnaf ve sanatkarların 1 Mart kademeli normalleşme sürecindeki genel durumları, Pandemi sürecinde yaşamış oldukları sıkıntılar ile beklentileri hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. Pandemi süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Dere, " Bildiğiniz gibi, İçişleri Bakanlığımızdan pandemiyle ilgili olarak gelen genelgeleri oda başkanlarımız üzerinden anlık olarak sizlere bildiriyoruz. İvedilikle alınan kararların oda başkanlarımızdan üyelere duyurmasını rica ediyoruz. Sizlerle bir araya gelemeyince de esnafımızın dertlerini dinleyemiyoruz. Bu nedenle ocak ayından bu yana ilçe ilçe dolaşarak odalarımızı ziyaret ediyoruz. Odalarımızın yönetim ve denetim kurulu üyelerinin sorun ve taleplerini dinliyoruz. Daha sonrasında ise kaymakamlarımızı ve ilçe belediye başkanlarımızı ziyaret ederek odalarımızın istek ve taleplerini aktarıyoruz. İlçe belediye başkanlarımızla birlikte sokağa inerek dinamik denetim modeli kapsamında esnaf ve sanatkarlarımızı işyerlerinde ziyaret ederek gerekli rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Özellikle maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuyor, hayırlı işler diliyoruz." dedi.

Alanya esnaf ve sanatkarlarına ziyaret

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Esnaf Odaları Başkanları ile birlikte Alanya'da faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarları işyerlerinde ziyaret etti. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 1 Mart kademeli normalleşme süreci itibariyle Antalya'da riski en aza indirmek amacıyla dinamik denetim modeli kapsamındaki gerekli bilgilendirmeleri yaptı.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, esnafların sorun ve taleplerini dinleyerek çözümü noktasında değerlendirmelerde bulundular. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Pandeminin sorumlusunun esnaf ve sanatkarlar olmadığını belirterek, "Bugün Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ve Alanya Oda Başkanlarımız ile birlikte Alanya esnaflarımızı işyerlerinde ziyaret ediyoruz. 1 Mart kademeli normalleşme süreci ve dinamik denetim modeli kapsamında gerekli bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimiz kapsamında esnaf ve sanatkarlarımızın Pandemi tedbirlerine tam anlamıyla uyduklarını, dükkanlara girişte dezenfektan ve ateş ölçümü yaptıklarını görüyoruz. Esnafımız Pandeminin başladığı günden bu yana maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaktadır. Esnafımız Pandeminin sorumlusu olarak gösterilmemelidir. Buradan tüm hemşerilerimize hijyen kurallarına uymalarını özellikle rica ediyoruz. Kısıtlamaların yeniden gelmemesi için hep birlikte mücadele etmeliyiz." dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Covid-19 sürecinde faaliyetlerinde aksamalar yaşayan esnaflara birlik ve beraberlik içinde bu zor günlerin aşılacağını, tedbirli ve özverili davranmaya devam edildiği sürece bu küresel felaketin kısa sürede sona ereceğine inandığını belirterek, "Tüm dünya çok zor bir sınavdan geçiyor. Memleketimiz bu süreci çok başarılı bir şekilde geçiriyor. Ancak son dönemde vaka sayılarında da artış var. Antalya ve Alanya bazında bu yükselişe 'Dur' demek adına vatandaşlarımızdan ricamız daha çok gayret sarf edelim. Tedbiri asla elden bırakmayalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat gösterelim. Sevdiklerimizin güvenliğini riske atmayalım." diye konuştu. - ANTALYA