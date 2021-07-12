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AESOB Başkanı Dere: "Perakende sektöründe acilen yasal düzenlemeye ihtiyaç var" - Son Dakika

AESOB Başkanı Dere: "Perakende sektöründe acilen yasal düzenlemeye ihtiyaç var"

12.07.2021 10:09
AESOB Başkanı Dere:

Pandemi sebebi ile zor durumda kalan esnafa devletin ve vatandaşın destek olması gerektiğini belirten Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Perakende Yasası'nın düzenlenmesi ile esnafın yüzünün güleceğini belirtti.

Pandemi sebebi ile zor durumda kalan esnafa devletin ve vatandaşın destek olması gerektiğini belirten Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Perakende Yasası'nın düzenlenmesi ile esnafın yüzünün güleceğini belirtti.

Yerel esnafın pandemi döneminde zor günler geçirdiğini belirten Adlıhan Dere, esnafa destek çıkılmasını gerektiğini belirtti. Gün geçtikçe artan AVM sayılarından şikayetçi olan dere yasal düzenlemeler yapılarak bu artışın önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Perakende sektörünü düzenleyen yasa zaman kaybetmeden çıkarılmalı"

Perakende Yasası'nın güncellenmesi gerektiğini belirten Adlıhan Dere, "Pandemi nedeniyle zor günlerden geçen esnafımızı sevindirmek ve açılan ekonomik yaraları bir an önce kapatmak için devletimiz ve vatandaşlarımız yerel esnafına sahip çıkmalı ve destek olmalıdır. Haksız rekabet ile mağdur edilen esnafın asıl yüzünü güldürecek olan karar Perakende Yasası'nın güncellenmesi olacaktır. Çünkü mevcut Perakende Yasası esnaf ve sanatkarların mağduriyetini önleme konusunda maalesef yeterli değil. Esnafımız normale dönebilmesi açısından perakende sektörünü düzenleyen yasa zaman kaybetmeden çıkarılmalı" dedi.

"Ekonomi ve esnaf canlanır"

Yasanın düzenlenmesi ile ekonominin ve esnafın canlanacağını söyleyen Dere, "Alışveriş Merkezleri ve zincir marketler plansız ve kontrolsüz şekilde artıyor. Kuralsız açılışların bir an önce önüne geçilmesi amacıyla yeni kurallar getirilmelidir. Bu işletmeler bir çok şube açarak, açtıkları bu şubelerin her birinde yüzlerce esnafın işini tek mağazada yaparak ve haftanın her günü geç saatlere kadar açık kalarak esnafımızın maddi ve manevi kayıplara uğramasına neden oluyor. Haksız rekabetin neden olduğu bu düzen esnafı yok ederek sermayenin tehlikeye girmesine sebebiyet veriyor. KOBİ'lerin üretimini engelliyor ve vatandaşın alım gücü düşüyor. Sermaye değil haksız rekabet ortadan kalkmalı" diye konuştu.

"Haksız rekabet esnafı perişan ediyor"

Haksız rekabetin esnafı etkilediğini söyleyen Dere, "Rekabet unsuru olması nedeniyle esnaf ekonomiyi dengeleyerek can damarı görevi görüyor. Tekelci fiyatlar enflasyon rakamlarını doğrudan etkiliyor. KOBİ'lerin ve esnafın tekelci fiyat uygulaması ile rekabet edememesi nedeniyle enflasyon düşmüyor. Esnafın normale daha hızlı dönebilmesi için Perakende Yasası acilen güncellenmelidir. Esnaf canlanırsa ekonomide canlanır. Yasal düzenleme gelmesi esnafında vatandaşında elinin rahatlamasına neden olur" şeklinde konuştu. - ANTALYA

AESOB Başkanı Dere: Perakende sektöründe acilen yasal düzenlemeye ihtiyaç var

Esnaf ve Sanatkarlar, Pandemi, Antalya, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AESOB Başkanı Dere: 'Perakende sektöründe acilen yasal düzenlemeye ihtiyaç var' - Son Dakika Ekonomi


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