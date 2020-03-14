AESOB Başkanı Dere:

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Sağlık Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamalara göre, ülkemizde stok yapılması gereken bir ürün grubu yok. Ne gıdada ne temizlik ürünlerinde ne de ilaç konusunda stok yapmanın gereği yok" dedi.



AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan Korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından paniğe gerek olmadığını belirterek doğru bilgi için Sağlık Bakanlığı'nın takip edilmesi gerektiğini aktardı. Dere, acil durumlarda ortaya çıkan fırsatçılara ve provokatörlere prim verilmemesi gerektiğini belirterek, "Virüs nedeniyle dezenfekte ve gıda ürünlerinde fiyatları üç, beş katına çıkaran fırsatçılara prim verilmemeli. Vatandaşımız, bildiği, tanıdığı ve sattığı ürünlerle kendilerini mağdur etmeyecek esnafımıza güvenmeli, alışverişini ondan yapmalı. Bazı provokatörler piyasalarda panik havası oluşturarak her şeyin biteceğini, azalacağını, sonra bulmakta zorluk çekileceğine dair yanlış yönlendirme yaparak bunu satış fiyatlarına yansıttı. Sağlık Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamalara göre, ülkemizde stok yapılması gereken bir ürün grubu yok. Ne gıdada ne temizlik ürünlerinde ne de ilaç konusunda stok yapmanın gereği yok" diye belirtti.



"Panik havasına kapılmayın"



Vatandaşların sakin olmaları gerektiğini hatırlatan Dere, "Devletimiz, virüs gelmeden önce gerekli tüm hazırlıkları yapmış, virüsün ülkemiz sınırlarına gelmesiyle birlikte ise gerekli önlemleri almıştır. Vatandaşlar olarak bize düşen ise, panik havasına kapılmamak ve Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan tedbirlere uyarak, temizliğe daha fazla özen göstermek. Halka açık yerlerde, toplu taşıma araçlarında, kapalı alanlarda ve işyerlerimizde hijyen kurallarına uymamız bu süreçte büyük önem arz ediyor. Alınan tüm tedbirler sayesinde, virüsün ülkemizde yayılmayacağına inanıyor, vatandaşlarımıza, esnaf ve sanatkarlarımıza alınan tedbirleri ve uyarıları yakından takip etmelerini öneriyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA