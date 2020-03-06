AESOB Başkanı Dere: "Temel gıda ürünlerinde KDV Yüzde 1'e düşürülmeli" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AESOB Başkanı Dere: 'Temel gıda ürünlerinde KDV Yüzde 1'e düşürülmeli' - Son Dakika Ekonomi

AESOB Başkanı Dere: "Temel gıda ürünlerinde KDV Yüzde 1'e düşürülmeli"

6 saat önce

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Sofralarımızdan eksik etmediğimiz temel gıda ürünlerindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmeli. Bu konuda atılacak adım, üreticiden tüketiciye, sanayiciden esnafımıza kadar tüm kesimleri büyük oranda rahatlatır" dedi.

AESOB Başkanı Dere:

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Sofralarımızdan eksik etmediğimiz temel gıda ürünlerindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmeli. Bu konuda atılacak adım, üreticiden tüketiciye, sanayiciden esnafımıza kadar tüm kesimleri büyük oranda rahatlatır" dedi.


Üreticinin, tüketicinin ve esnafın rahatlaması için temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi gerektiğini söyleyen AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Sofralarımızdan eksik etmediğimiz temel gıda ürünlerindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmeli. Bu konuda atılacak adım, üreticiden tüketiciye, sanayiciden esnafımıza kadar tüm kesimleri büyük oranda rahatlatır. KDV oranı aşağı çekilip maliyetlerin azaltılması fiyatları düşürürken enflasyon da düşüşe geçer. Başta dar gelirli vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın alım gücü yükselir" ifadelerinde bulundu.


Dere, temel gıda ürünlerindeki KDV oranının düşürülmesiyle özellikle dar gelirli vatandaşların rahat bir nefes alacağını aktararak, "Türk mutfağında sofralardan eksik olmayan patates, soğan, domates gibi temel gıda ürünlerindeki KDV oranının düşürülmesi dar gelirli vatandaşlarımız başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini rahatlatır. Temel gıda ürünlerinin fiyatı düştüğünde tüketicilerin yanı sıra üretici konumundaki çiftçiler, sanayiciler ve perakendeci olan esnafımız da rahat bir nefes alır. Özellikle enflasyonla mücadele ettiğimiz dönemlerde temel gıda ürünlerindeki KDV oranının düşürülmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Gıdadaki KDV'nin düşürülmesi aynı zamanda enflasyonla mücadeleye de destek olur" diye belirtti. - ANTALYA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marmaray istasyonları koronavirüse karşı dezenfekte edildi
Ateşkes sonrası İdlib'den ilk görüntü! Türk ve Rus askeri araçları birlikte hareket etti Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, umre dönüşü karantinaya alınan kişinin ilk test sonuçlarını açıkladı Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 17:59:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AESOB Başkanı Dere: "Temel gıda ürünlerinde KDV Yüzde 1'e düşürülmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]