AESOB'dan AK Parti İl Başkanlığına ziyaret - Son Dakika

AESOB'dan AK Parti İl Başkanlığına ziyaret

17.02.2021 17:03
AESOB'dan AK Parti İl Başkanlığına ziyaret, System.String[]

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ı ziyaret etti.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Taş'ı yeniden il başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Dere, salgın döneminde zarar gören esnaf ve sanatkara yönelik hükümet tarafından verilen desteklerden memnuniyetlerini dile getirdi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle esnaf ve sanatkarın ekonomik anlamda kötü günler geçirdiğini belirten Dere, "Birçok üyemiz aylardır iş yerlerini açamıyor. Bu süreci esnaf ve sanatkarımızın en az kayıpla atlatması için sürekli yanımızda olan hükümetimize teşekkür ediyoruz. Bu süreçte kira desteğinin yanı sıra lokantalara ciro kaybı desteği verildi. Kredi borçlarımız ertelendi. Gelir kaybı başvuru sonuçları açıklandı ve yeniden başvuru hakkı tanındı. Prim borcu olan üyelerimizin sağlık hizmetlerinden yararlanması 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı. Bu destekler üyelerimizin nefes almasını sağladı." diye konuştu.

Dere ve AESOB yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Taş, "Koronavirüs salgını sadece ülkemizi değil tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Bu süreci en iyi yöneten ülkelerin başında Türkiye geliyor. Virüsün yayılımını engellemek için Bilim Kurulu'nun aldığı tedbirleri hükümetimiz sıkı bir şekilde uyguluyor. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Esnaf ve Sanatkarlar, AK Parti, Antalya, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AESOB'dan AK Parti İl Başkanlığına ziyaret - Son Dakika


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