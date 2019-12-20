AESOB'dan kaçak ve sahte alkol uyarısı - Son Dakika
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AESOB'dan kaçak ve sahte alkol uyarısı

6 saat önce

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, kaçak ve sahte alkol tehlikesine dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AESOB'dan kaçak ve sahte alkol uyarısı, System.String[]

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, kaçak ve sahte alkol tehlikesine dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Yaklaşan yılbaşı nedeniyle kaçak ve sahte alkol üretiminde artış gözlendiğini belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Özellikle yılbaşı gibi özel günler yaklaşırken kaçak ve sahte alkol üretiminde artış meydana geliyor. Kaçak alkolden hem devletimiz vergi kaybına uğruyor, hem de vatandaşlarımız ve esnafımız çok büyük zarara uğruyor. Vatandaşımız sağlığından olurken, esnafımız da kazancından oluyor. Bu üretimler çok sıkı denetimlerle artık son bulmalı. Vatandaşlarımız da kendi sağlıklarını göz önünde bulundurarak çok dikkatli olmalı, böyle bir durumla karşılaştıklarında ihbarda bulunmalılar. Ayrıca böyle olumsuzluklarla karşılaşmamak için vatandaşlarımız alışverişlerini mutlaka TAPDK ruhsatlı ve kayıtlı esnaflarımızdan yapmalılar." dedi.


"Kaçak üretim can alıyor"


Kaçak üretimin vatandaşın canını hiçe saydığını ve yapılan denetimlerde her ay litrelerce kaçak alkollü içkinin ele geçirildiğini aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Yılbaşına sayılı günler kala 2 gün ara ile 200 ve 256 ton olmak üzere toplamda 456 sahte alkollü içki yakalandı. Emniyet teşkilatımız bu yılın ilk 8 ayında 267 bin 102 litre kaçak alkollü içki ele geçirdi. Bu yıl 27 vatandaşımız sahte alkol yüzünden hayatını kaybetti. Kaçak ve sahte alkol nedeniyle devletimiz vergi kaybederken maalesef vatandaşımız da sağlığını, hayatını kaybediyor. Sahte üretimlerin artması esnaf ve sanatkarlarımızı da olumsuz yönde etkiliyor. Sahte ve kaçak ürünlere yönelme nedeniyle esnafımızın kazancı düşüyor. Devletimizin ve emniyet teşkilatımızın kaçakçılığı önlemeye yönelik sürdürdükleri kararlı mücadeleyi destekliyoruz ve denetimlerin daha da artmasını talep ediyoruz. Vatandaşlarımızı da ruhsatlı ve kayıtlı büfe, bakkal, bayii esnafımızdan alışveriş yapmaları ve merdiven altı olarak tabir ettiğimiz her türlü kaçak ve sahte ürünlere karşı çok dikkatli davranmaları konusunda özellikle uyarıyorum." dedi. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:03 Kaynak: İHA
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