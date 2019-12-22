AESOB'dan vatandaşa yılbaşı alışverişi önerisi - Son Dakika
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AESOB'dan vatandaşa yılbaşı alışverişi önerisi

6 saat önce

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Nihat Sözütek, piyasadaki yılbaşı hareketliliğinin kötü niyetli kişilerce fırsata dönüştürülebileceğini belirterek, vatandaşı bilinen ve güvenilir esnaftan alışveriş yapmaya davet etti.

AESOB'dan vatandaşa yılbaşı alışverişi önerisi, System.String[]

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Nihat Sözütek, piyasadaki yılbaşı hareketliliğinin kötü niyetli kişilerce fırsata dönüştürülebileceğini belirterek, vatandaşı bilinen ve güvenilir esnaftan alışveriş yapmaya davet etti.

AESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sözütek, yılbaşı gecesi tüketilmek üzere satışa sunulan gıda ürünleri, kaçak ve sahte alkollü içeceklere karşı halka uyarıda bulundu.

Merdiven altı gıda ve sahte alkol üretiminin yılbaşı öncesinde hız kazanabileceğine işaret eden Sözütek, vatandaşların, gıda ve içecekleri alırken dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Sağlıksız koşullarda ve hijyen kurallarından uzak şekilde üretimi ve satışı yapılan gıda ürünleriyle sahte ve kaçak içkideki tehlikeye dikkati çeken Sözütek, vatandaşların değerinin altında piyasaya sürülen ürünlere dikkat etmesini istedi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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