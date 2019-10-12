AEÜ'de 200 hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İhsan Sami Uyar, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde son bir yılda 200 açık kalp ameliyatı yaptıklarını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde son bir yılda, açık kalp ameliyatları, tıkalı damarlara müdahale gibi kalp ve damar hastalıkları tedavilerinin başarıyla yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahi Evran Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İhsan Sami Uyar, 1 doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi, uzman hekim ve hemşireler ile cerrahi çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Türkiye'deki açık kalp cerrahisi yapan merkezler arasında Kırşehir'in en başarılı illerden birisi olduğunu ileri süren Uyar, şunları kaydetti:

"Son bir yılda hastanemizde 200 açık kalp ameliyatı yapıldı. Açık kalp cerrahisindeki ölüm oranımız yüzde 1'in altındadır. Malzeme ve teknik alt yapı sorunumuz bulunmuyor. Hastanemizde 5 yataklı kalp hastalarına özel yoğun bakım ünitesi ve 2 cerrahi salon var. 32 şah damarı ve 62 atardamar tıkanıklığına cerrahi yöntemler uyguladık. Operasyonlarda hastalarda herhangi bir sorun yaşanmadı. Ameliyatlar çok düşük maliyetle yapılmasıyla birlikte, hastalara çok büyük faydalar sağlamaktadır. Felç, inme riski altında olan hastalarda, operasyonlarla risk tamamen ortadan kalmaktadır."