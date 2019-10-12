Son Dakika Haberleri: AEÜ'de 200 hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı
Son Dakika Güncel AEÜ'de 200 hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı

AEÜ'de 200 hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı

56 dakika önce

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İhsan Sami Uyar, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde son bir yılda 200 açık kalp ameliyatı yaptıklarını bildirdi.

AEÜ'de 200 hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı, System.String[]

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İhsan Sami Uyar, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde son bir yılda 200 açık kalp ameliyatı yaptıklarını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde son bir yılda, açık kalp ameliyatları, tıkalı damarlara müdahale gibi kalp ve damar hastalıkları tedavilerinin başarıyla yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahi Evran Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İhsan Sami Uyar, 1 doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi, uzman hekim ve hemşireler ile cerrahi çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Türkiye'deki açık kalp cerrahisi yapan merkezler arasında Kırşehir'in en başarılı illerden birisi olduğunu ileri süren Uyar, şunları kaydetti:

"Son bir yılda hastanemizde 200 açık kalp ameliyatı yapıldı. Açık kalp cerrahisindeki ölüm oranımız yüzde 1'in altındadır. Malzeme ve teknik alt yapı sorunumuz bulunmuyor. Hastanemizde 5 yataklı kalp hastalarına özel yoğun bakım ünitesi ve 2 cerrahi salon var. 32 şah damarı ve 62 atardamar tıkanıklığına cerrahi yöntemler uyguladık. Operasyonlarda hastalarda herhangi bir sorun yaşanmadı. Ameliyatlar çok düşük maliyetle yapılmasıyla birlikte, hastalara çok büyük faydalar sağlamaktadır. Felç, inme riski altında olan hastalarda, operasyonlarla risk tamamen ortadan kalmaktadır."

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütünün Suriye'deki 2 numaralı ismi Hevin Halef etkisiz hale getirildi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Arap Birliği'nin bildirisine sert tepki TSK uçakları Tel Abyad üzerinden bildiri attı: PYD/PKK'dan uzak durun Almanya, Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 18:50:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AEÜ'de 200 hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]