Aeü'de Arı Ölümleriyle İlgili Araştırma Yapıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) genetik ve biyomühendislik araştırma laboratuvarında arı ölümleriyle ilgili araştırma yapıldığı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) genetik ve biyomühendislik araştırma laboratuvarında arı ölümleriyle ilgili araştırma yapıldığı bildirildi.



AEÜ'den yapılan açıklamada, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Sevim ve Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Sevim'in, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Arı Hastalıkları Laboratuvarı sorumlusu Dr. Rahşan Akpınar'ın yürütücüsü olduğu "Ülkesel Arı" projesinde yer aldığı ifade edildi.



Öğretim üyelerinin, proje kapsamında AEÜ Genetik ve Biyomühendislik Araştırma Laboratuvarı alt yapısını kullandığı belirtilen açıklamada, bakteriyel ve fungal arı hastalıklarının PCR'a dayalı moleküler teknikler ile tespitini yaptıkları vurgulandı.



Üç yıl sürecek projenin ilk aşama araştırmalarının AEÜ'de gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Proje ile birlikte 7 milyon 709 bin dolayında koloni sayısı ve 107 bin ton bal üretimi ile dünyanın ilk üç ülkesinden biri olan ülkemiz için önemli veriler elde edildi. Canlılığın devamı için önemli olan arılar, projede gerek bal verimi gerekse polinasyonda önemli bir rol oynadı. Bu proje ile ülkemizde arı ölümlerine neden olan hastalık etkenlerinin ve toksikolojik etmenlerin varlığı araştırılıp bu hastalıklara yönelik önlemlerin alınması ve ülkemizi arıcılıkta en üst seviyeye çıkarmak amaçlandı."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Anne ve Babasını Av Tüfeği İle Öldüren Cani Evlat Konuştu: Beni Aşağılıyorlardı, Sinirlenip Öldürdüm

Ukrayna'da 2 Türk Kızının Öldürülmesiyle İlgili İfade Veren Tanık: Çığlık Sesleri Duydum

Çarptığı Genci Ölüme Terk Eden CHP'li Başkan, 35 Gün Sonra Yakalanıp Tutuklandı

Kayseri'de Liseli Genci Parçalayarak Öldüren Sokak Köpekleri, Dehşet Saçmaya Devam Ediyor