Aeü'de "İbn-i Sina ve Metafizik" Konferansı

Ahi Evran Üniversitesi
(AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya
, "İbn-i Sina
ve Metafizik" konferansında öğrencilerle bir araya geldi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, AEÜ Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen konferans kapsamında AEÜ Tıp Fakültesi öğrencileriyle buluştu.
"İbn-i Sina ve Metafizik" konferansında konuşan Karakaya, insan, hayat ve tıp derslerinin aslında matematik ve metafizik düşünce ile de bağlantılarının olduğunu dile getirdi.
Matematik ile metafizik düşünce alanlarının kesiştiği ve ayrıştığı noktaların iyi bilinmesinin varlığa ait bilginin anlaşılmasında önemli olduğunu vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:
"İbn-i Sina yaşadığı dönemin ilmi problemlerini derinliğine işlemiş ve metoda kavuşturmuş bir filozoftur. İbn-i Sina, metafizik, mantık, felsefe, matematik ve tıp alanında önemli eserler kazandırdı. Eserlerinin 12. yüzyıldan itibaren çeviriler yoluyla batı bilim dünyasına kazandırıldığını ve yüzyıllar boyunca batı yükseliş döneminin hazırlanmasında da bir misyon üstlendiğini görebiliriz. İbn-i Sina gibi büyük filozofların eserlerini de okumalısınız."
Konferansa, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.