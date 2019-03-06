Aeü'den Türk Halk Müziği Eğitimi Kitabı

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) öğretim elemanlarının Türk Halk Müziği eğitimi alanında kitap yayınladıkları bildirildi.

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) öğretim elemanlarının Türk Halk Müziği eğitimi alanında kitap yayınladıkları bildirildi.



AEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erhan Yiğiter ile Öğretim Görevlisi Cenk Şahin'in hazırladığı 'Türk Halk Müziği Dizileriyle Solfej Eğitimi' kitabının yayınlandığı belirtildi.



Müzikal ve ritmik zenginlikleri ulusal kültürün önemli boyutlarından birini oluşturan Türk Halk Müziği'nin zengin sözel içeriğiyle kuşaklar arası edebi, kültürel, felsefi ve tarihsel birikim aktarımını sağladığı vurgulanan açıklamada, kitaptan mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda sürdürülen derslerde yararlanılabileceği aktarıldı.



Açıklamada, Türk Halk Müziğinin karakteristik müzikal dizileri ile ilgili temel bilgilere ve sıklıkla kullanılan aralıkları ve tartımları çalışma alanlarına yönelik oluşturulmuş solfej örneklerine yer verildiği belirtilen açıklamada, Türk Halk Müziğinin kendine özgü ses dizileriyle ilgili detaylı bilgiler veren ve solfej örnekleri içeren yayınların sınırlı olması nedeniyle kitabın ilgililere ve öğrencilere önemli bir kaynak olacağı kaydedildi.

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