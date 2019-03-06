Son Dakika Haberleri: Aeü'den Türk Halk Müziği Eğitimi Kitabı

Aeü'den Türk Halk Müziği Eğitimi Kitabı

52 dakika önce

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) öğretim elemanlarının Türk Halk Müziği eğitimi alanında kitap yayınladıkları bildirildi.

Aeü'den Türk Halk Müziği Eğitimi Kitabı, System.String[]
Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) öğretim elemanlarının Türk Halk Müziği eğitimi alanında kitap yayınladıkları bildirildi.

AEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erhan Yiğiter ile Öğretim Görevlisi Cenk Şahin'in hazırladığı 'Türk Halk Müziği Dizileriyle Solfej Eğitimi' kitabının yayınlandığı belirtildi.

Müzikal ve ritmik zenginlikleri ulusal kültürün önemli boyutlarından birini oluşturan Türk Halk Müziği'nin zengin sözel içeriğiyle kuşaklar arası edebi, kültürel, felsefi ve tarihsel birikim aktarımını sağladığı vurgulanan açıklamada, kitaptan mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda sürdürülen derslerde yararlanılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, Türk Halk Müziğinin karakteristik müzikal dizileri ile ilgili temel bilgilere ve sıklıkla kullanılan aralıkları ve tartımları çalışma alanlarına yönelik oluşturulmuş solfej örneklerine yer verildiği belirtilen açıklamada, Türk Halk Müziğinin kendine özgü ses dizileriyle ilgili detaylı bilgiler veren ve solfej örnekleri içeren yayınların sınırlı olması nedeniyle kitabın ilgililere ve öğrencilere önemli bir kaynak olacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:24 Kaynak: AA

Ahi Evran Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! KOBİ Değer Kredisinde Kullandırılabilecek Azami Miktar 5 Milyon TL'ye Çıkarıldı Merkez Bankasının Faiz Kararına Dolar ve Euronun İlk Tepkisi

Merkez Bankası, Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı Cezaevi Şoförü, Tartıştığı Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 15:16:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aeü'den Türk Halk Müziği Eğitimi Kitabı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]