Aeü, Fizik Tedavide Bölgesinde Öncü Olmayı Hedefliyor

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hizmete açıldığında bölgesinde sağlık alanında öncü bir kuruluş olacağını bildirdi.

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hizmete açıldığında bölgesinde sağlık alanında öncü bir kuruluş olacağını bildirdi.



Rektör Karakaya, yazılı açıklamasında, üniversitenin merkez yerleşkesinin kısa sürede geliştiğini ve ihtiyaç duyulan binaların büyük kısmının tamamlandığını kaydetti.



Pilot üniversitesi projeleriyle kentin ve bölgesinin değerlerinin farkına vararak bu değerleri geliştiren bir üniversite olduklarını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:



"Termal Kaynağın Temini Projesinde boru hatları döşendi ve su temini sağlandı. Kaba yem projesinde üretimlere başladık, ceviz odaklı kalkınma ve gelişimde ise klon bahçelerin kurulumu devam ediyor. Termal seralarla ilgili ihale süreci son aşamadadır. Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi (JEOKAREM) ile Sporcu Sağlığı Araştırma Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi (SAUTER) projelerimiz hastanenin yapımının bitimiyle faaliyete geçecek."



2 bin 664 kişilik yurt binasının tamamlanarak, öğrencilerin hizmetine açıldığını aktaran Karakaya, şu bilgileri verdi:



"Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi inşaatı tamamlandı. Hastane tamamlandığında üniversitemizin bölgesinde sağlık alanında öncü bir kuruluş olacak. İnşaatlarımızdan İslami İlimler Fakültesinde ise yüzde 24 ilerledik. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi cami inşaatının tamamlanması için Diyanet İşleri Başkanlığından kısa süre önce destek istedik. Tıp Fakültesi Morfoloji binası ise kısa süre içinde tamamlanıyor. TOBB tarafından yaptırılan 500 kişilik yurt binası inşaatı da devam ediyor."



Karakaya, üniversiteye son 4 yıllık sürede 77 program kazandırıldığını da anımsattı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor

IMF: Türkiye 2019'da Yüzde 2,5 Küçülür, 2020'de Yüzde 2,5 Büyür

Son Dakika! Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var