Aeü'nün "Öğrenci-Rektör Buluşması" Etkinliği

Ahi Evran Üniversitesi
(AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya
, "Öğrenci-Rektör Buluşması" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, AEÜ Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonundaki etkinlikte, Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine hitap etti.
Karakaya, insanların hayatları boyunca başarılı olabilmek adına çok farklı faaliyetler içerisinde yer aldığını, başarı için emeklerini esirgemeden çalıştığını hatırlattı.
İnsanların hayatla ilk temaslarının duyular yoluyla başladığını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:
"Beş duyu yoluyla elde ettiğimiz şey, tabir yerindeyse akıl sahibi olan insan için en basit seviyede bilgi elde etme yoludur. İnsan için en erdemli hareket, düşünmektir ancak hep söylendiği gibi düşünmek, dünyanın en zor işidir. Bilmek ve düşünmek arasındaki farkı anlayabildiğimiz kadar varlık ilişkilerinin ayrıntı ve inceliklerini kavrayabilmeliyiz. Bilmek ve düşünmek faaliyetini sağlarken de evrenin anlaşılmasını, onu meydana getiren somut ya da soyut ilişkileri de iyi bilmeliyiz. Çevremizden tabiattan öğrenimler sağlamalıyız. Tabiatın ötesini anlamak için tabiatın anlaşılması gerekir. Bunun için matematik bu çalışma alanının temellerini oluşturan bir etkiye sahiptir. Varlığı tanımak ve ondan üretilen bilgiyi anlamlandırmaya çalışırken, tabiat bilimleri ve matematiği bir üst amaç için kullanmalıyız."
Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt
, Genel Sekreter Mehmet Zeki
Küçük, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.