Aeü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel'e Ödül

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
(AEÜ) Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel'e "Manas'ın Mirasçıları: Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü" verildiği bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, Kırgızistan
Issık Göl Devlet Üniversitesi, Dünya Söz
Akademisi Derneği ve Hacı Bektaş Veli
Kültür Derneği'nin organize ettiği "Manas'ın Mirasçıları: Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü" sahiplerinin belirlendiği ifade edildi.
Rektör Yardımcısı Gökbel'in de Türk dünyası ile ilgi yaptığı çalışmalar nedeniyle bu ödüle layık görüldüğü aktarılan açıklamada, Gökbel'in Ankara
'da düzenlenen törenle ödülünü aldığı belirtildi.
Açıklamada, AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya
'nın, Prof. Dr. Gökbel'i tebrik ederek, takdir belgesi verdiği de kaydedildi.