Son Dakika Haberleri: Aeü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel'e Ödül

Aeü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel'e Ödül

2 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel'e "Manas'ın Mirasçıları: Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü" verildiği bildirildi.

Aeü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel'e Ödül, System.String[]
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel'e "Manas'ın Mirasçıları: Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü" verildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Kırgızistan Issık Göl Devlet Üniversitesi, Dünya Söz Akademisi Derneği ve Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği'nin organize ettiği "Manas'ın Mirasçıları: Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü" sahiplerinin belirlendiği ifade edildi.

Rektör Yardımcısı Gökbel'in de Türk dünyası ile ilgi yaptığı çalışmalar nedeniyle bu ödüle layık görüldüğü aktarılan açıklamada, Gökbel'in Ankara'da düzenlenen törenle ödülünü aldığı belirtildi.

Açıklamada, AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın, Prof. Dr. Gökbel'i tebrik ederek, takdir belgesi verdiği de kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:54 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'yi Yasa Boğan Ceren Damar Cinayetinde Yeni Detay! Katilin Ailesi Mektubu Savcılığa Teslim Etti Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kritik Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 19:04:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aeü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel'e Ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]