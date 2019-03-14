Son Dakika Haberleri: Aeü Rektörü Vatan Karakaya Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Aeü Rektörü Vatan Karakaya Öğrencilerle Bir Araya Geldi

37 dakika önce

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi" ile ölçülebilir gelişime açık ve yeterlilik temelli bir öğretmen yetiştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Aeü Rektörü Vatan Karakaya Öğrencilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi" ile ölçülebilir gelişime açık ve yeterlilik temelli bir öğretmen yetiştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Karakaya, AEÜ Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda "Rektör - Öğrenci Buluşması" programları kapsamında Eğitim Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Karakaya, sürekli iletişim halinde olarak ve öğrencilerin taleplerini dinleyerek problemlerini çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Gençleri hem toplumun kilidi hem de geleceğin tohumu olarak nitelendirdiklerini, gençleri çok önemsediklerini anlatan Karakaya, şunları kaydetti:

"Bir toplumun yok olmasını isteyen şer odaklarının ilk hedefinin de her zaman gençler olduğu unutulmamalıdır. Yeni medeniyetin yeni öncüleri olarak yarınlara emin adımlarla yürümek için gençler kendilerine güvenerek adımlar atmalı, çalışmalarını azimle devam etmelidirler.Eğitim Fakültesimizde uyguladığımız Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi ile ölçülebilir gelişime açık ve yeterlilik temelli bir öğretmen yetiştirmeyi hedefliyoruz. Gayemiz her zaman nitelikli ve donanımlı bireyleri ülke menfaatine kazandırmaktır."

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:07 Kaynak: AA

Ahi Evran Üniversitesi, Karakaya, Güncel
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