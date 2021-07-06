'Af'ın fragmanı yayınlandı

Türkiye prömiyerini 40. İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışma bölümünde yapmaya hazırlanan film, Türkiye'de ilk kez 7 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.00'de Maximum Uniq Açıkhava'da sinemaseverlerle buluşacak. Geçimini bir dağ köyünde ağaç ticareti ile sağlayan otoriter bir baba ile çocukları arasındaki çatışmaya odaklanan filmin başrollerinde Timur Acar, Emine Meyrem, Hakan Aslan, Yusuf Bayraktar ve Macit Koper yer alıyor.