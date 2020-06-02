Af Örgütü, BAE'de Kovid-19'un yayıldığı cezaevlerindeki tutukluların durumundan endişeli - Son Dakika

Af Örgütü, BAE'de Kovid-19'un yayıldığı cezaevlerindeki tutukluların durumundan endişeli

Uluslararası Af Örgütü, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yayıldığı cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarından endişe duyulduğunu belirterek, Abu Dabi yönetimine "şeffaflık" çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yayıldığı cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarından endişe duyulduğunu belirterek, Abu Dabi yönetimine "şeffaflık" çağrısında bulundu. Örgütün twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 vakalarının yayıldığı El-Vasba Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ahmed Mansur, Abdullah eş-Şemsi, Abdurrahman Şoman ve Ahmed Sobeh'in sağlık durumlarından büyük endişe duyulduğu ifade edildi. Cezaevine ziyaretçi kabul edilmediği, tutuklu ve hükümlülere telefon izni de verilmediği aktarılan açıklamada, BAE yönetiminin cezaevlerindeki insanların durumları hakkında şeffaf olması gerektiği vurgulandı. Sağlık durumundan endişe edilen isimler arasında sıralanan Ahmed Mansur, Mart 2017'de "ulusal birliğe zarar verecek bilgileri sosyal medyada paylaştığı" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ödüllü insan hakları aktivisti olan Mansur, 27 Mayıs 2018'de 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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