Af Örgütü: Etiyopya'da yüzlerce sivil katledildi - Son Dakika
BBC

Af Örgütü: Etiyopya'da yüzlerce sivil katledildi

13.11.2020 06:32
Af Örgütü: Etiyopya'da yüzlerce sivil katledildi, System.String[]

Uluslararası Af Örgütü, Etiyopya’nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde artan çatışmalarda “çok sayıda, muhtemelen yüzlerce” sivilin katledildiğini açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde artan çatışmalarda "çok sayıda, muhtemelen yüzlerce" sivilin katledildiğini açıkladı.

Görgü tanıkları Pazartesi gerçekleşen katliamdan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'yi (THKC) sorumlu tutarken Tigraylı yetkililer THKC'nin katliamla bir bağlantısının bulunmadığını belirtiyor.

Orduyla THKC arasındaki çatışmalar geçen hafta alevlendi.

Bölgedeki internet ve telefon hatları kesildiği için haber almak son derece zor.

Bu olay, çatışmadaki ilk büyük katliam oldu.

Ülkenin en kuzeyindeki Tigray eyaletini kontrol eden THKC ile Etiyopya hükümeti arasında uzun zamandır gerilim var. Bunlar bazen askeri çatışmalara, bazen de hava kuvvetleri tarafından bombardımana yol açıyor.

Bölgeden binlerce kişi, komşu ülke Sudan'a kaçtı.

Bir dönem kendi içindeki çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişinin kaçtığı Sudan, Etiyopya'dan kaçanları sığınmacı kamplarında barındıracağını açıkladı.

Af Örgütü ne diyor?

Af Örgütü 9 Kasım akşamı Tigray'ın güney batısındaki May Cadera kasabasında "çok sayıda, muhtemelen yüzlerce sivilin bıçak ve palalarla öldürüldüğünü" teyit ettiğini duyurdu.

Örgüt, dijital olarak doğrulanmış korkunç fotoğraf ve videolarda "cesetlerin sokaklarda sürüklendiğinin görüldüğünü", öldürülenlerin bölgedeki çatışmalarla alakası olmayan işçiler olduğunu açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü Doğu ve Güney Afrika Direktörü Deprose Muchena, "Korkunç bir trajedi" olarak adlandırdığı olayın ardından hükümeti bölgedeki iletişim hatlarını açmaya ve gözlemcilerin bölgeye gitmesine izin vermeye davet etti.

Bazı görgü tanıkları katliamın, THKC'nin ordu karşısındaki yenilgisinin ardından THKC'ye bağlı güçler tarafından yapıldığını öne sürdü.

Birleşmiş Milletler de çatışmalar nedeniyle bölgedeki yüz binlerce kişiye gönderilen yardımların tehlikeye girdiğini açıkladı.

Çatışmaların arka planında ne var?

THKC'nin 4 Kasım'da bölgedeki bir askeri birliğe saldırı düzenlemesinin ardından Başbakan Abiy Ahmed ordunun bölgede operasyon başlatmasına karar vermişti.

O günden bu yana bölgede çeşitli çatışmalar yaşandı ve hava saldırıları düzenlendi.

Perşembe günü bir açıklama yapan Abiy, ordunun büyük ilerleme sağladığını söyledi.

THKC Etiyopya'yı yıllarca yöneten koalisyonun içindeki en güçlü partiydi.

Abiy iktidara geldikten sonra THKC'ye birleşme çağrısı yaptı fakat bu çağrı reddedildi.

Bunun üzerine Abiy THKC'nin iktidarını azalttı.

Tigraylı liderler haksız tutuklamalar ve gerçek olmayan yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kaldıklarını öne sürüyor.

BBC Afrika Muhabiri Emmanuel Igunza, bölgedeki çatışmaların komşu Eritre'yi de içine çektiğini ve genel olarak Doğu Afrika'daki güvenliği tehdit ettiğini söylüyor.

Af Örgütü: Etiyopya'da yüzlerce sivil katledildi

Pazartesi, Af Örgütü, Etiyopya, Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Af Örgütü: Etiyopya'da yüzlerce sivil katledildi - Son Dakika Dünya

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