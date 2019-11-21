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Af Örgütü: Facebook ve Google'ın kişisel verileri toplaması insan hakkı ihlali
6 saat önce
Uluslararası Af Örgütü, Facebook ve Google tarafından kullanılan veri toplama modellerinin, insan haklarını tehdit ettiğini açıkladı
Uluslararası Af Örgütü, Facebook ve Google tarafından kullanılan veri toplama modellerinin, insan haklarını tehdit ettiğini açıkladı.
Af Örgütü, bugün yayınladığı bir raporda, "Kullanıcılara ücretsiz çevrimiçi hizmetler sunup onlar hakkında bilgi toplayıp bunu pazarlamanın, düşünce ve ifade özgürlüğü dahil olmak üzere çok sayıda insan hakkını ihlal ettiğini" savundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:49
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