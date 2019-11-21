Son Dakika Haberleri: Af Örgütü: Facebook ve Google'ın kişisel verileri toplaması insan hakkı ihlali
Son Dakika Dünya Af Örgütü: Facebook ve Google'ın kişisel verileri toplaması insan hakkı ihlali - Son Dakika Dünya

Af Örgütü: Facebook ve Google'ın kişisel verileri toplaması insan hakkı ihlali

6 saat önce

Uluslararası Af Örgütü, Facebook ve Google tarafından kullanılan veri toplama modellerinin, insan haklarını tehdit ettiğini açıkladı

Af Örgütü: Facebook ve Google'ın kişisel verileri toplaması insan hakkı ihlali, System.String[]

Uluslararası Af Örgütü, Facebook ve Google tarafından kullanılan veri toplama modellerinin, insan haklarını tehdit ettiğini açıkladı.


Af Örgütü, bugün yayınladığı bir raporda, "Kullanıcılara ücretsiz çevrimiçi hizmetler sunup onlar hakkında bilgi toplayıp bunu pazarlamanın, düşünce ve ifade özgürlüğü dahil olmak üzere çok sayıda insan hakkını ihlal ettiğini" savundu.

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Af Örgütü, Facebook, Google, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:49 
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