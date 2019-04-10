Son Dakika Haberleri: Af Örgütü: İdam Cezaları Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde

Af Örgütü: İdam Cezaları Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde

1 saat önce

Uluslararası Af Örgütü, 2018 yılında dünya genelindeki idam oranının üçte bir azaldığını ve son 10 yıldan fazla bir süredir en düşük sayıya indiğini açıkladı.

Af Örgütü: İdam Cezaları Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde, System.String[]
Uluslararası Af Örgütü, 2018 yılında dünya genelindeki idam oranının üçte bir azaldığını ve son 10 yıldan fazla bir süredir en düşük sayıya indiğini açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü 2018 yılındaki idam cezaları raporunu yayınladı.

Rapora göre, geçtiğimiz yıl 20 ülkede toplam 690 infaz gerçekleştirildi.

En fazla infazın gerçekleştirildiği ülkelerden biri olan İran'da geçtiğimiz yıl idam cezalarında yüzde 50 düşüş kaydedildi.

Af Örgütü'nün yayınladığı listeye göre, geçtiğimiz yılki 690 infazın gerçekleştirildiği ülkeler sırasıyla İran, Suudi Arabistan, Vietnam ve Irak. Bu ülkeler dünya genelindeki infazların yüzde 77'sini oluşturuyor.

Diğer yandan idamın yasal olduğu Çin'in, Af Örgütü'nün kayıtlarında tam olarak temsil edilmediği açıklandı.

Af Örgütü, Çin'de binlerce idamın meydana geldiğini ancak ülkenin bu kayıtları gizli tuttuğunu belirtiyor.

Rapora göre bazı ülkelerde idam cezalarında düşüş kaydedilirken; aralarında ABD, Japonya, Singapur, Güney Sudan ve Belarus'un bulunduğu ülkelerde artış yaşandı.

Listeye göre geçtiğimiz yıl en fazla idam cezasının uyguladığı ülkelerin başında Çin geliyor. Çin'in binin üzerinde infaz gerçekleştirdiği ancak kesin sayının bilinmediği ifade ediliyor. Bu ülkeyi 253 idam ile İran takip ederken, 149 idam ile üçüncü sırada Suudi Arabistan ve 85 idam ile dördüncü sırada Vietnam yer aldı.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Kumi Naidoo, raporla ilgili yaptığı değerlendirmede, dünya genelindeki idam cezalarındaki düşüşün bu cezayı en fazla uygulayan ülkelerde bile bu cezanın çözüm olmadığının anlaşılması ile ilgili olduğunu söyledi.

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Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:31 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Af Örgütü, Dünya
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