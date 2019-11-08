Son Dakika Haberleri: Af Örgütü: Irak'taki gösterilerde İran yapımı ölümcül gaz bombası tespit edildi
Son Dakika Dünya Af Örgütü: Irak'taki gösterilerde İran yapımı ölümcül gaz bombası tespit edildi

Af Örgütü: Irak'taki gösterilerde İran yapımı ölümcül gaz bombası tespit edildi

7 saat önce

Uluslararası Af Örgütü, Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sırasında eylemcilerin ölümüne yol açan gaz bombalarının bir kısmının İran yapımı olduğunun tespit edildiğini duyurdu

Af Örgütü: Irak'taki gösterilerde İran yapımı ölümcül gaz bombası tespit edildi, System.String[]

Uluslararası Af Örgütü, Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sırasında eylemcilerin ölümüne yol açan gaz bombalarının bir kısmının İran yapımı olduğunun tespit edildiğini duyurdu.


Af Örgütünün yayımladığı "Irak'ta göstericilerin kafatasını delen ölümcül göz yaşartıcı bombalar" başlıklı raporda yeni analiz sonuçlarına yer verildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Af Örgütü, İran, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Servis aracıyla Eylül'ün ölümüne neden olan şoför, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor 9 yaşındaki Eylül'ü okul bahçesinde servis aracıyla ezen sürücü tutuklandı Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 18:43:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Af Örgütü: Irak'taki gösterilerde İran yapımı ölümcül gaz bombası tespit edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]