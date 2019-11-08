Af Örgütü: Irak'taki gösterilerde İran yapımı ölümcül gaz bombası tespit edildi
7 saat önce
Uluslararası Af Örgütü, Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sırasında eylemcilerin ölümüne yol açan gaz bombalarının bir kısmının İran yapımı olduğunun tespit edildiğini duyurdu
Uluslararası Af Örgütü, Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sırasında eylemcilerin ölümüne yol açan gaz bombalarının bir kısmının İran yapımı olduğunun tespit edildiğini duyurdu.
Af Örgütünün yayımladığı "Irak'ta göstericilerin kafatasını delen ölümcül göz yaşartıcı bombalar" başlıklı raporda yeni analiz sonuçlarına yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:58
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