Af Örgütü: İsrail, insan hakları savunucusu Hammuri'yi derhal serbest bırakmalı - Son Dakika
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Af Örgütü: İsrail, insan hakları savunucusu Hammuri'yi derhal serbest bırakmalı

07.06.2022 15:03
Af Örgütü: İsrail, insan hakları savunucusu Hammuri'yi derhal serbest bırakmalı

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in herhangi bir suçlama ya da yargılama olmaksızın "idari tutukluluk" kapsamında alıkoyduğu Filistinli insan hakları savunucusu Salah Hammuri'yi "derhal serbest bırakmasını" istedi.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in herhangi bir suçlama ya da yargılama olmaksızın "idari tutukluluk" kapsamında alıkoyduğu Filistinli insan hakları savunucusu Salah Hammuri'yi "derhal serbest bırakmasını" istedi.

Af Örgütü, Hammuri'nin "idari tutukluluk" kapsamındaki hapis kararının İsrail tarafından 3 ay daha uzatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail makamlarının, Hammuri'yi mart ayından bu yana "insan hakları konusundaki çalışmalarını susturmak için herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın keyfi olarak gözaltına aldığına" işaret edildi.

Hammuri'ye üç ay daha tutukluluk kararı verilmesini "skandal" olarak niteleyen Af Örgütü, "İsrail makamları Salah Hammuri'yi derhal serbest bırakmalıdır." çağrısı yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Salah Hammuri evine, ailesinin yanına gitmek yerine, üç aylık bir hapis cezasıyla daha karşı karşıya. Tutukluluğu daha da uzatılabilir ve Kudüs'ten zorla sınır dışı edilmesini hızlandırmak için aleyhine kullanılabilir. Uluslararası Af Örgütü, İsrail makamlarını, Hammuri'nin Kudüs'teki ikamet statüsünü korumasına ve misilleme korkusu olmadan insan hakları çalışmalarına devam etmesine izin verilmesini sağlamaya çağırıyor."

"İdari tutuklama uygulananların tümü derhal serbest bırakılmalıdır"

Af Örgütü, İsrail'in Filistinlilere karşı geliştirdiği keyfi "idari tutukluluk" uygulamasına da tepki gösterdi.

Açıklamada, "İdari tutuklama uygulananların tümü, uluslararası açıdan kabul edilebilir bir suçla itham edilmedikçe ve uluslararası adil yargılanma standartlarına uygun şekilde yargılanmadıkça derhal serbest bırakılmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli-Fransız insan hakları savunucusu, avukat ve Filistinli sivil toplum kuruluşu Addameer için çalışan araştırmacı Salah Hammuri, 7 Mart'ta Kudüs'ün Kufr Akab semtindeki evinde gözaltına alınmıştı. Hammuri, o tarihten bu yana İsrail makamları tarafından tutuklu bulunuyor.

İsrail, Eylül 2020'den bu yana, Salah Hammuri'yi, "İsrail devletine bağlılığı ihlal" gerekçesiyle daimi ikamet statüsünü iptal etmek için adımlar atarak, sınır dışı etme riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.

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Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

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