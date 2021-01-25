Af Örgütü: Mısırlı mahkumlar "insanlık dışı" cezaevi koşullarında hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika

Mısır hapishanelerindeki mahkumlar, insanlık dışı cezaevi şartları ve yeterli sağlık hizmetlerine ulaşamamaları nedeniyle hayati tehlike içerisinde yaşıyor.

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) yayınladığı raporda, "Mısır cezaevi yetkilileri, fikir suçluları ve siyasi tutukluları insanlık dışı gözaltı koşullarına maruz bırakıyor." ifadeleri kullandı.

Birçok mahkumun, "muhalif olmalarının cezası olarak işkence gördüğü ve sağlık hizmetlerinden kasıtlı olarak mahkum bırakıldığının" belirtildiği raporda, cezaevi yetkililerinin "bilinçli olarak sunduğu kötü şartların" bazı mahkumların ölümüne sebebiyet verdiği ve bazılarında ise iyileştirilemez sağlık sorunlarına neden olduğuna işaret edildi.

Raporda Mısır yönetiminin, tutukluların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı korumada da başarısız olduğuna dikkat çekildi.

Raporda Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Philip Luther'in konuyla ilgili yaptığı açıklamasına da yer verildi. Luther, "Cezaevi yetkilileri zor şartlarda birbirine iyice sıkıştırılmış şekilde yaşayan mahkumların hayatlarını umursamıyor, ilaç tedariği ve yaşamsal malzemelerin temin edilmesi tutuklu ailelerinin üzerlerine yüklenmiş durumda ve bunların mahkumlara ulaştırılması da engelleniyor." ifadelerini kullandı.

Cezaevleri idarelerinin uyguladığı kötü yönetimin, bazen savcılığın bilgisi dahilinde hayata geçirildiğinin altını çizen Luther, bazen de bağımsız denetimin olmaması nedeniyle ihmaller yapıldığını kaydetti.

Mısır'da 3 Temmuz 2013 tarihinde yapılan darbenin ardından gözaltına alınan ülkenin demokratik seçimlerle başa gelmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yanı sıra, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) eski Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif, Şura üyesi Isam Diryale ve Ferid İsmail gibi önemli isimleri hapishanede vefat etmişti.

Mısır'da sayıları tam olarak bilinmese de cezaevlerinde sağlık sorunu yaşayan binlerce mahkum olduğu bildiriliyor.