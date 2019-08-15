Af Örgütü'nden 6 aydır kayıp KHK'lılar Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz için acil eylem çağrısı
1 saat önce
Uluslararası Af Örgütü, altı aydır kendilerinden haber alınamayan KHK'lı Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz için acil eylem çağrısında bulundu.
Uluslararası Af Örgütü
, Şubat 2019'dan itibaren kendilerinden haber alınamayan ve silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edilen Gökhan Türkmen
ve Mustafa Yılmaz için acil eylem çağrısında bulundu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
'e göndermek üzere hazırlanan acil eylem çağrısında Af Örgütü, Türkmen'in 7 Şubat, Yılmaz'ın ise 19 Şubat 2019'dan itibaren kayıp olduğunu, söz konusu kişilerin zorla kaybedildiğinden şüphelendiklerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
Uzmanlar araştırdı! Kuzey Kutbu'nda gökten plastik yağıyor İsveç mahkemesi Trump'ın arka çıktığı rapçi ASAP Rocky'yi suçlu buldu Erdoğan, İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti Sahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, bir gecede 57 bin abone kaybetti