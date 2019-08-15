Son Dakika Haberleri: Af Örgütü'nden 6 aydır kayıp KHK'lılar Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz için acil eylem çağrısı
Son Dakika Dünya Haber

Af Örgütü'nden 6 aydır kayıp KHK'lılar Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz için acil eylem çağrısı

1 saat önce

Uluslararası Af Örgütü, altı aydır kendilerinden haber alınamayan KHK'lı Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz için acil eylem çağrısında bulundu.

Af Örgütü'nden 6 aydır kayıp KHK'lılar Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz için acil eylem çağrısı, System.String[]
Uluslararası Af Örgütü, Şubat 2019'dan itibaren kendilerinden haber alınamayan ve silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edilen Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz için acil eylem çağrısında bulundu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e göndermek üzere hazırlanan acil eylem çağrısında Af Örgütü, Türkmen'in 7 Şubat, Yılmaz'ın ise 19 Şubat 2019'dan itibaren kayıp olduğunu, söz konusu kişilerin zorla kaybedildiğinden şüphelendiklerine yer verdi.
Euronews.com'da Görüntüle
Gökhan Türkmen, Af Örgütü, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzmanlar araştırdı! Kuzey Kutbu'nda gökten plastik yağıyor
İsveç mahkemesi Trump'ın arka çıktığı rapçi ASAP Rocky'yi suçlu buldu Erdoğan, İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti Sahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, bir gecede 57 bin abone kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 12:40:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Af Örgütü'nden 6 aydır kayıp KHK'lılar Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz için acil eylem çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]