Af Örgütü'nden Lübnan'a "gazeteci ve aktivistlere yönelik baskılara son verme" çağrısı - Son Dakika

Af Örgütü'nden Lübnan'a "gazeteci ve aktivistlere yönelik baskılara son verme" çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, Lübnan makamlarına, 17 Ekim 2019'dan bu yana süren ekonomik krize karşı protestolarda gazeteci ve aktivistlere yönelik baskılara son vermesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, Lübnan makamlarına, 17 Ekim 2019'dan bu yana süren ekonomik krize karşı protestolarda gazeteci ve aktivistlere yönelik baskılara son vermesi çağrısında bulundu.

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Af Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle gösterilerin başladığı 17 Ekim 2019'dan bu yana sosyal medyada "yönetim karşıtı paylaşımda bulundukları" gerekçesiyle onlarca kişinin emniyete çağrılarak ifadesinin alındığı belirtildi.

Lübnan makamlarının söz konusu kişilerin "hakaret yasası" kapsamında emniyete çağrıldığına işaret edilen açıklamada, ülkedeki mevcut "hakaret yasasının" uluslararası standartlardaki açıklıkta olmadığı savunularak, Lübnan Parlamentosu'na bu yasayı yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada sözlerine yer verilen Ortadoğu Araştırmalar Direktörü Lynn Maalouf, "Emniyet ve askeri birimler dahil Lübnan makamları, ifade özgürlüğü haklarını kullanan gazeteci ve aktivistlere yönelik baskılara son vermelidir." dedi.

Maalouf, Lübnan'daki "hakaret yasasının" net olmadığını, dolayısıyla ifade özgürlüğüne karşı baskı aracı olarak kullanıldığını ifade etti.

Ülkedeki ekonomik kriz

Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar 8000 Lübnan lirasının üzerinde işlem görüyor.

Temel gıda maddelerinin çoğunlukla karaborsadaki kur odaklı ithalata dayalı olması nedeniyle alım gücünün de buna bağlı olarak düştüğü Lübnan'da, protesto eylemleri devam ediyor.

Af Örgütü, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Af Örgütü'nden Lübnan'a 'gazeteci ve aktivistlere yönelik baskılara son verme' çağrısı - Son Dakika
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