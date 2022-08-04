Af Örgütü'nden Ukrayna'ya "insan hakları ihlali" suçlaması - Son Dakika
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Af Örgütü'nden Ukrayna'ya "insan hakları ihlali" suçlaması

04.08.2022 20:56
Af Örgütü'nden Ukrayna'ya "insan hakları ihlali" suçlaması

Uluslararası Af Örgütü, Rus saldırılarına karşı direnen Ukrayna ordusunu yerleşim yerlerinden operasyon yaparak sivilleri tehlikeye atmakla suçladı.

Uluslararası Af Örgütü, Rus saldırılarına karşı direnen Ukrayna ordusunu yerleşim yerlerinden operasyon yaparak sivilleri tehlikeye atmakla suçladı.Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Ukrayna ordusunu uyguladığı bazı askeri taktiklerle sivilleri gereksiz yere tehlikeye atmakla suçladı.

Uluslararası Af Örgütü'nün Almanya biriminde Avrupa ve Orta Asya uzmanı olarak görev yapan Janine Uhlmannsiek, Perşembe günü yaptığı açıklamada, örgütün savaş bölgesinde insan hakları ihlalleriyle ilgili yürüttüğü araştırmanın sonuçlarına atıfta bulunarak, askerlerin "defalarca yerleşim bölgelerinden operasyon yaptıklarını" söyledi.

Alman uzman, Ukrayna'nın söz konusu eylemlerini Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal eden saldırıları ile meşru gösteremeyeceğini belirterek, yapılanların insan hakları ihlali olduğunu savundu.

Ukrayna hükümeti ise iddiaları haksız bulduğunu belirterek, reddetti.

Af Örgütü uzmanları, Nisan ve Haziran ayları arasında Ukrayna'nın güneyindeki Mikolayiv, Harkiv ve doğu Ukrayna'daki Donbas bölgesinde yaptıkları araştırmalarda Ukrayna askerlerinin okul ve hastanelerden ateş açtıklarını, 19 kasaba ve şehirdeki yerleşim bölgelerinde de yine okul ve hastanelerde askeri karakollar oluşturduklarını tespit ettiklerini bildirdiler.

Af Örgütü bölgede yaşayan bir Ukrayna vatandaşının, "Ordunun kararlarında söz hakkımız yok ama bedelini biz ödüyoruz" şeklindeki sözlerini aktardı.

Rusya'nın saldırılarını "savaş suçu" olarak nitelendiren Af Örgütü temsilcisi, "Ancak Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı kendini savunması onu uluslararası hukuka uygun davranma yükümlülüğünden kurtarmaz" dedi.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard da örgütün, Ukrayna ordusunun sivilleri tehlikeye attığı ve savaş hukukunu ihlal ettiğine dair belgeler edindiğini söyledi.

Buna göre askeri karakol olarak belirlenen yerleşim yerlerinin yerine yeterince orman alanı ya da askeri bölgenin bulunduğu belirtildi.

Amnesty'nin raporunda bir diğer eleştiri konusu da sivil halkın korunmasına yönelik. Raporda, askerlerin Rusların misilleme amaçlı saldırılarına maruz kalma riskine rağmen sivillerin tahliyesi emri vermediğine işaret edildi.

Uluslararası Af Örgütü, 29 Temmuz'da Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan iddialarla ilgili açıklama istedi. Ancak, haberin yayınlandığı Perşembe gününe kadar Bakanlıktan bir yanıt verilmedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "haksız" olarak tanımladığı iddialara sert tepki gösterdi.

Kuleba, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Af Örgütünü, "Yüzlerce ve binlerce sivili, şehri ve bölgeyi yok eden ülke ile umutsuzca kendini savunan ülke arasında yanlış bir denge kurmakla" suçladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mikhailo Podolyak da, Ukrayna ordusunun hayat kurtarmak ve sivilleri güvenli bölgelere nakletmek amacıyla tüm önlemleri aldığını söyledi.

Twitter'da açıklama yapan Podolyak, "Ukraynalıları tehdit eden tek şey soykırım yapmaya gelen cellatlar ve tecavüzcülerden oluşan (Rus) ordusudur" diye yazdı.

AFP/TY,BK

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Kaynak: Deutsche Welle

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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