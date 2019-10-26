Son Dakika Haberleri: Af Örgütü'nün 'Suriyeliler zorla gönderiliyor' raporuna Türkiye'den tepki
Son Dakika Dünya Af Örgütü'nün 'Suriyeliler zorla gönderiliyor' raporuna Türkiye'den tepki

Af Örgütü'nün 'Suriyeliler zorla gönderiliyor' raporuna Türkiye'den tepki

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilere ilişkin olarak Uluslararası Af Örgütünce yayımlanan raporda yer verilen iddiaları reddediyoruz." dedi.

Af Örgütü'nün 'Suriyeliler zorla gönderiliyor' raporuna Türkiye'den tepki, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilere ilişkin olarak Uluslararası Af Örgütünce yayımlanan raporda yer verilen iddiaları reddediyoruz." dedi.


Sözcü Aksoy, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta, Türkiye'nin 3,6 milyondan fazlası Suriyeli olmak üzere, topraklarına sığınan 4 milyon civarında yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmaya devam ettiğini, çok sayıda ülkenin sınırlarına duvarlar ördüğü, tel örgülerin arkasına saklandığı bir dönemde kapılarını ihtiyaç sahiplerine açtığını belirtti.

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Sözcü, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:14 
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