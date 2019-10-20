Son Dakika Haberleri: Af Örgütü'nün Türkiye'ye yönelik 'savuş suçu' iddiasına Dışişleri'nden 'mesnetsiz' yanıtı
Son Dakika Dünya Af Örgütü'nün Türkiye'ye yönelik 'savuş suçu' iddiasına Dışişleri'nden 'mesnetsiz' yanıtı

Af Örgütü'nün Türkiye'ye yönelik 'savuş suçu' iddiasına Dışişleri'nden 'mesnetsiz' yanıtı

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü'nün Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaların bütünüyle reddedildiğini bildirdi.

Af Örgütü'nün Türkiye'ye yönelik 'savuş suçu' iddiasına Dışişleri'nden 'mesnetsiz' yanıtı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü'nün Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaların bütünüyle reddedildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası Af Örgütü'nün Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz. Söz konusu asılsız iddiaları, Suriye'den kaynaklanan ve ulusal güvenliğimize kasteden terör tehdidine karşı mücadelemize karşı başlatılan karalama kampanyasının parçası olarak değerlendiriyoruz." ifadesi yer aldı.

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Barış Pınarı Harekatı, Af Örgütü, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:59 
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