Son Dakika Haberleri: Af Örgütü: Suriyeli mülteciler savaş ortamına zorla gönderildi
Son Dakika Dünya Af Örgütü: Suriyeli mülteciler savaş ortamına zorla gönderildi

Af Örgütü: Suriyeli mülteciler savaş ortamına zorla gönderildi

58 dakika önce

İngiltere merkezli insanhakları savunucusu Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), yeni hazırladığı raporuyla Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndan aylar önce Suriyeli'leri "zorla" savaşın devam ettiği bölgeye yolladığını belirtti.

Af Örgütü: Suriyeli mülteciler savaş ortamına zorla gönderildi, System.String[]

Uluslararası Af Örgütü Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndan aylar önce Suriyelileri "zorla" savaşın devam ettiği bölgeye yolladığını belirtti.


Af Örgütü'nün raporunda "Türkiye Suriyeli mültecileri savaş bölgesine geri dönmeye zorlayarak hayatlarını ciddi tehlike altına soktu." diyerek söz konusu uygulamanın hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

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Barış Pınarı Harekatı, Af Örgütü, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:29 
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