Af Örgütü: Suriyeli mülteciler savaş ortamına zorla gönderildi
58 dakika önce
İngiltere merkezli insanhakları savunucusu Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), yeni hazırladığı raporuyla Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndan aylar önce Suriyeli'leri "zorla" savaşın devam ettiği bölgeye yolladığını belirtti.
Uluslararası Af Örgütü Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndan aylar önce Suriyelileri "zorla" savaşın devam ettiği bölgeye yolladığını belirtti.
Af Örgütü'nün raporunda "Türkiye Suriyeli mültecileri savaş bölgesine geri dönmeye zorlayarak hayatlarını ciddi tehlike altına soktu." diyerek söz konusu uygulamanın hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı isminin nereden geldiğini harita üzerinden anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anket yaptırmadık" deyip oran verdi! Barış Pınarı Harekatı'na halktan büyük destek Meral Akşener'den Barış Pınarı Harekatı eleştirisi: Maalesef masadan zaferle kalkmadık Orkid, tartışma yaratan reklam filmiyle ilgili açıklama yaptı