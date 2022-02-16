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Af Örgütü: Tigray güçleri, Etiyopya'da sivilleri öldürdü, kadınlara tecavüz etti - Son Dakika

Af Örgütü: Tigray güçleri, Etiyopya'da sivilleri öldürdü, kadınlara tecavüz etti

16.02.2022 12:01
Af Örgütü: Tigray güçleri, Etiyopya'da sivilleri öldürdü, kadınlara tecavüz etti

Uluslararası Af Örgütü, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyelerinin Etiyopya'daki çatışmalarda sivilleri öldürdüğünü ve kadınlara tecavüz ettiğini açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyelerinin Etiyopya'daki çatışmalarda sivilleri öldürdüğünü ve kadınlara tecavüz ettiğini açıkladı.

Örgütün görgü tanıklarıyla görüşerek hazırladığı raporda, ülkenin kuzeyindeki Amhara bölgesinde Tigray güçlerinin yaptığı insan hakları ihlallerine yer verildi.

Raporda, TPLF güçlerinin sivilleri öldürdüğü ve birçok kadına tecavüz ettiği bilgisi paylaşıldı.

Uluslararası Af Örgütü Doğu Afrika Direktör Yardımcısı Sarah Jackson, geçen sene ağustos ve eylül aylarında Chenna ve Kobo bölgelerinde tecavüze uğrayan 30 kadınla görüşüldüğünü bildirdi.

Jackson, hastaneler de dahil bölgede yaygın şekilde tecavüz vakaları, cinayetler ve yağmaların yaşandığını belirtti.

Raporda, bu suçlara karışmış kişilerin belgelendiği ifade edilerek TPLF yönetimine, "söz konusu vahşetin biran evvel sonlandırılması" çağrısı yapıldı.

Kasım 2020'de başlayan ve Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

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Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Af Örgütü: Tigray güçleri, Etiyopya'da sivilleri öldürdü, kadınlara tecavüz etti - Son Dakika


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