Son Dakika Haberleri: Af tartışmaları ile gündeme gelen 'devlete karşı işlenen suçlar' neler?
Son Dakika Dünya Haber

Af tartışmaları ile gündeme gelen 'devlete karşı işlenen suçlar' neler?

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, af tartışmaları ile ilgili konuşarak devlete karşı işlenen suçlarda bunun mümkün olabileceğini söyledi. Peki devlete karşı işlenen suçlar neler?

Af tartışmaları ile gündeme gelen 'devlete karşı işlenen suçlar' neler?, System.String[]

Uzun süredir gündemdeki yerini koruyan ve "af" olarak adlandırılan denetimli serbestlik konusu henüz tam olarak netleşmiş değil. 4 ayrı paket halinde Meclis'e gelmesi beklenen yargı reformunun ikinci paketinde ceza indirimine ilişkin düzenlemeler de yer alacak.


Cezai indirim konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP arasında geçen yıl yaşanan anlaşmazlık sonrası Erdoğan, affın sadece devlete karşı işlenen suçlarda mümkün olabileceğini söylemişti.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim senaryosu: İktidar gerçekle yüzleşip erken seçime gidecek
Ranzadan düşerek ölen er, 12 yıl sonra şehit sayıldı TOKİ'nin ikinci indirim kampanyası başladı! Yüzde 22 indirim yapılacak Arkasından tuvalet kağıdı sarkan kadının videosu olay oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 13:19:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Af tartışmaları ile gündeme gelen 'devlete karşı işlenen suçlar' neler?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]