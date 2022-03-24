AFAD, 1433 personelle Diyarbakır'da arama- kurtarma tatbikatı düzenleyecek - Son Dakika

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), '2022 Afet Tatbikat Yılı' kapsamında planlanan 'Diyarbakır Kentsel Arama Kurtarma Ekipleri Tatbikatı'nın, 1433 personelle 25- 26 Mart'ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tatbikata, 11 AFAD Birlik Müdürlüğü, Diyarbakır AFAD Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde bulunan 9 AFAD İl Müdürlüğü, destek çözüm ortakları olan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından toplam 1433 personel katılım sağlayacak. Tatbikat, afet ve acil durum toplanma alanına yönlendirme, enkazda arama kurtarma, geçici barınma merkezi kurulumu, suda arama kurtarma, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması ve KBRN vakalarında kurtarma senaryoları kapsamında icra edilecek. Tatbikatta; toplanma, intikal, konuşlanma ile ekiplerin kendi kendine yeterliliklerinin test edilmesi planlanıyor. Ayrıca arama ve kurtarma çalışma alanları oluşturularak müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor" denildi.

'54 BİN 302 ADET TATBİKAT İCRA EDİLECEK"Açıklamada, Afet Tatbikat Yılı kapsamında planlanan tatbikatlar, şöyle sıralandı:

"66 İl Düzeyi TAMP Tatbikatı, 15 Bölgesel Düzey TAMP Tatbikatı, 1 Ulusal Düzey TAMP Tatbikatı ( İstanbul'da), 1 Uluslararası Düzey Arama ve Kurtarma Tatbikatı, 18 AYDES Uygulama Tatbikatı, 11 Tematik Tatbikat (Maden Kazası, Endüstriyel Tesis Kazası, Kış Arama Kurtarma, Orman Yangınlarına Müdahale, Göç ve İnsani Yardım Tatbikatı vb.), 2 bin 921 Yangın ve Tahliye Tatbikatı, 51 bin 281 Deprem Anı Tatbikatı, 71 Sivil Savunma İkaz Alarm Tatbikatı olmak üzere toplam 54 bin 302 tatbikat faaliyeti icra edilecek."