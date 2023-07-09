AFAD, 15 il için turuncu, 15 il için sarı kodlu uyarı yaptı - Son Dakika
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AFAD, 15 il için turuncu, 15 il için sarı kodlu uyarı yaptı

AFAD, 15 il için turuncu, 15 il için sarı kodlu uyarı yaptı

09.07.2023 21:42

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 15 il için turuncu, 15 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Uyarı verilen illerde vatandaşlar SMS ile bilgilendirildi. Aşırı yağışlar nedeniyle Zonguldak-İstanbul yolunda ulaşım kapandı ve müdahaleler devam ediyor. Bartın'da da aşırı yağışlar sonucu su baskınları ve kaya düşmesi meydana geldi. Rize ve Trabzon'da da olumsuzluklara karşı ekipler teyakkuz halinde bekliyor. Yağışların devam ettiği bölgede şu ana kadar can kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 15 il için "turuncu", 15 il için de "sarı" kod"lu uyarı yaptı.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak olmak üzere 15 ilde "turuncu" kod, Amasya, Bilecik, Bursa, Erzincan, İstanbul, Tokat, Bayburt, Yozgat, Ardahan, Yalova, Sivas, Kars, Gümüşhane, Erzurum ve Çorum olmak üzere 15 il için de "sarı" kod ile yağış uyarısı verildi.

Uyarı verilen illerde, Valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine mesaj formuyla bilgilendirme yapıldı. AFAD tarafından turuncu kod ile uyarılan 15 ilde yaşayan tüm vatandaşlar SMS ile bilgilendirildi.

Zonguldak-İstanbul yolu ulaşıma kapandı

Açıklamaya göre, Zonguldak'ın Merkez ilçe ve Çaycuma ilçesindeki aşırı yağışlar nedeniyle bölgeye, Zonguldak İl AFAD'dan 14 personel, 3 bot, Bilecik İl AFAD'dan 2 personel, 1 motopomp, 1 pompa ve 1 araç, Manisa İl AFAD'dan 3 personel, 1 motopomp, 1 pompa ve 1 araç, Jandarma Arama Kurtarma'dan 7 dalgıç, 3 bot ve 2 araç görevlendirildi.

Aşırı yağışlar sonucu il genelinde su baskınları, yıldırım düşmesi ve kaya düşmesi meydana geldi.

Zonguldak-İstanbul yolunun ulaşıma kapalı olduğu, yağışların devam ettiği bölgede, 63 ihbara AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

-Bartın'daki yağışlar

Yağışların devam ettiği Bartın'da ise 129 ihbar bildirildi. Kentte aşırı yağışlar sonucu ev su baskını, kaya düşmesi ve kanal taşması meydana geldi. Kuruçay deresinin taşmasıyla mahsur kalan 11 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Bartın çayı yüzde 100, Kirazlı Çeşme Barajı yüzde 20 doluluk seviyesine ulaştı.

Bartın'da aşırı yağışlar nedeniyle Bartın İl AFAD'dan 10 personel, 2 bot, Afyonkarahisar İl AFAD'dan 5 personel, 3 motopomp, 2 pompa ve 1 araç, Eskişehir İl AFAD'dan 2 dalgıç, 2 bot, 1 araç, Samsun İl AFAD'dan ise 6 personel, 3 motopomp ve 1 araç görevlendirildi.

Rize il genelinde beklenen aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı Rize İl AFAD'dan 57 personel, 1 bot teyakkuz halinde bekliyor.

Trabzon il genelinde beklenen aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı Trabzon İl AFAD'dan 22 personel, 1 bot teyakkuz halinde bekliyor.

Uyarı kodlarının verildiği diğer illere de ekipler sevk edildi. Yağışların devam ettiği bölgede an itibarıyla herhangi bir can kaybı bulunmuyor.

"Sarı" ve "turuncu" kod nedir?

"Hava durumu potansiyel tehlikelidir" anlamını taşıyan "Sarı" kod ile "Meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı." uyarısı yapılıyor.

"Turuncu" kod ise "hava durumunun tehlikeli" olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." uyarısını içeriyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel AFAD, 15 il için turuncu, 15 il için sarı kodlu uyarı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD, 15 il için turuncu, 15 il için sarı kodlu uyarı yaptı - Son Dakika
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