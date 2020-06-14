AFAD:  2 evin hasar gördüğü, 8 vatandaşımızın yaralandığı tespit edilmiştir - Son Dakika

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Bingöl Karlıova ve Yedisu ilçelerindeki köylerde 2 evin hasar gördüğü, farklı köylerde 8 vatandaşımızın yaralandığı tespit edilmiştir." açıklamasını yaptı.

AFAD'ın Twitter hesabından, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili yapılan açıklamada, "5,7 büyüklüğündeki depremde, Bingöl Karlıova ve Yedisu ilçelerindeki köylerde 2 evin hasar gördüğü, farklı köylerde 8 vatandaşımızın yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralı 2 güvenlik korucumuzdan biri enkaz altında kalmıştır. Bölgeye, 109 kişiden oluşan AFAD, UMKE, 112 Acil, İtfaiye, Jandarma ekipleri 26 araçla sevk edilmiştir. Bölgede arama kurtarma ve köylerde tarama faaliyetleri sürmektedir." denildi.