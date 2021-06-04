AFAD 2021 Afet Eğitim Yılı yüz yüze ve çevrimiçi eğitimlerle devam ediyor - Son Dakika

AFAD 2021 Afet Eğitim Yılı yüz yüze ve çevrimiçi eğitimlerle devam ediyor

ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edilen 2021 yılında, 51 milyon vatandaşa ulaşılması hedefleniyor.

Afet Eğitim Yılı' kapsamındaki çalışmalar; illerde vali ve ilçelerde kaymakamların koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde yürütülüyor.

Şimdiye kadar 12 milyonu aşkın vatandaş eğitim aldı

Afet Eğitim Yılı olan 2021'in başından itibaren bugüne kadar; 12 milyon 594 bin 675 vatandaşa yüz yüze ve çevrim içi olarak Afet Farkındalık Eğitimi, 10 bin 344 personele ise Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi verildiği, 45 bin 410 kişiye KBRN Şüpheli Posta eğitimi verildiği, Sosyal medyada afet konulu eğitim içerikli videoların izlenme sayısının 6 buçuk milyona ulaştığı, 81 İl Valiliği'ne ve bin 127 Mülki İdare Amirine yönelik Afet Farkındalık Eğitimi verildiği, Mobil Simülasyon Tırları aracılığı ile şu ana kadar Sakarya, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ, Yalova, İzmir, Bursa, Gaziantep, Muğla, Bolu, Kahramanmaraş illerinde 57 bin 315 kişiye Afet Farkındalık Eğitimi verildiği, İllerde başlayan muhtar eğitimi kapsamında şimdiye kadar 35 bin 303 Muhtar ve 60 bin 305 Azaya eğitim verildiği, İllerde; Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Milli Eğitim ve İtfaiye personeli ile AFAD Gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşları üyelerine yönelik Çadır Kurma Eğitiminin verilmekte olup, bugüne kadar 50 bin 174 kişiye söz konusu eğitim verildiği, 2021 Afet Eğitim Yılı internet sayfası olan "www.hazirol.gov.tr" de eğitim içerikli videolar, deprem sonrası ilk 6 saati anlatan kamu spotları, afiş ve broşürlerin yayımlanarak, vatandaşların istifadesine sunulduğu belirtildi.

Çeşitli kurumlarla protokoller imzalandı

Afet Eğitim Yılı kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlar, STK'lar, dernekler, vakıflar ve özel sektör ile iş birliği protokolleri de imzalanmaya devam ediyor. Bugüne kadar; 14 bakanlık ile 80 ilde 182 üniversitenin yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye İzcilik Federasyonu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, BOTAŞ, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Eczacıları Birliği, ASELSAN, HAVELSAN, Halkbank ve Hayrat İnsani Yardım Derneği ile Afet Farkındalık İş Birliği Protokolü imzalandı. 11, 12, 25 Mart ve 1 Nisan 2021 tarihlerinde de TESK, MEMUR-SEN, KAMU-SEN, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, TOBB, TZOB, TİSK, DİSK ve KESK ile protokoller imzalandı. Son olarak 14 Spor Federasyon ile AFAD arasında afet farkındalık iş birliği protokolüne imza atıldı.