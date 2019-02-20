Afad, 21.23'te Merkez Üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Olan 5 Büyüklüğünde Deprem Meydana...
40 dakika önce
AFAD, 21.23'te merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD
, 21.23'te merkez üssü Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:48 Kaynak: AA
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