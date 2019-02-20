Son Dakika Haberleri: Afad, 21.23'te Merkez Üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Olan 5 Büyüklüğünde Deprem Meydana...

Afad, 21.23'te Merkez Üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Olan 5 Büyüklüğünde Deprem Meydana...

40 dakika önce

AFAD, 21.23'te merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afad, 21.23'te Merkez Üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Olan 5 Büyüklüğünde Deprem Meydana..., System.String[]
AFAD, 21.23'te merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:48 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, Vatandaşları Uyardı: Dikkatli Olmalarında Fayda Var Çanakkale Belediye Başkanı, Deprem Sonrası Sokağa Çıkan Vatandaşlara Çağrıda Bulundu

Kızılay'dan Çanakkale'deki Depremle İlgili İlk Açıklama Son Dakika! Çanakkale'de Korkutan Deprem! İstanbul'da da Hissedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 22:28:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afad, 21.23'te Merkez Üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Olan 5 Büyüklüğünde Deprem Meydana...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]