Son dakika haberi! AFAD: 25 vatandaşımız hayatını kaybetti, 831 vatandaşımız yaralandı (3) - Son Dakika

Son dakika haberi! AFAD: 25 vatandaşımız hayatını kaybetti, 831 vatandaşımız yaralandı (3)
31.10.2020 13:09
Son dakika haberlerine göre 521 ARTÇI SARSINTI YAŞANDIİçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamaya göre; İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, 37'sinin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 521 artçı sarsıntı yaşandı.
521 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamaya göre; İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, 37'sinin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 521 artçı sarsıntı yaşandı.
ANKARA, -
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