Son dakika haberi! AFAD: 25 vatandaşımız hayatını kaybetti, 831 vatandaşımız yaralandı (3) - Son Dakika

521 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamaya göre; İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, 37'sinin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 521 artçı sarsıntı yaşandı.

ANKARA, -