AFAD: "29 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 896 vatandaşımız yaralanmıştır" - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) tarafından yapılan açıklamada İzmir depreminde 39 vatandaşın hayatını kaybettiği, 896 vatandaşın yaralandığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SAKOM'dan alınan bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 896 vatandaşımızdan 667'si taburcu edilmiş olup, 229 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir.

Alan tarama ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 5 bin 578 personel, 21 arama kurtarma köpeği ile 898 araç görevlendirildiği belirtilirken Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütüldüğü ifade edilirken şu ifadelere yer verildi;

Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; 41 AFAD İl/Birlik müdürlüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı'na ait 7 kargo uçağı ile personel ve araç sevkiyatı yapılmaktadır. JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılmaktadır.

Bölgede barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanıyor

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 1 bin 244 çadır, 100 genel maksat çadırı, 5 bin 232 battaniye, 4 bin 88 yatak, 3bi 100 uyku seti, 4 duş-wc konteyner; Türk Kızılay tarafından 2 bin 49 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6 bin 888 yatak, 16 bin 50 battaniye ve 2 bin 657 mutfak seti sevk edildiği belirtildi. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 323 personel, 281 gönüllü, 40 araç, 60 bin 655 öğün kapasiteli mobil beslenme üniteleri ve 99 bin 364 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderildiğini aktarıldı.

Ayrıca barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bornova Jimnastik Spor Salonu ve Bornova Öğütcan Spor Salonu tahsis edilmiş toplam 288 yatak ve battaniye sevk edilmiş ve 288 vatandaşımızın ibate ihtiyaçları karşılandığı, Aşık Veysel Rekreasyon Alanına 360 çadır kurulumu yapılmış olup ayrıca bin 440 yatak ve 2 bin 212 battaniye sevk edildiği bildirildi. Ege Üniversitesi kampus alanına 120 çadır kurulumu yapıldığı 864 yatak, 800 battaniye ve 1 bin 920 yastık-çarşaf seti sevk edildiği İzmir Bornova Eskişehir Stadına 250 çadır, 1 bin 8 yatak, bin battaniye ve 980 yastık-çarşaf seti sevk edildiği aktarıldı.

Toplamda 730 çadır kurulumu tamamlanmıştır.

Çalışma grupları, bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor

Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 354 ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 166 personel olmak üzere toplam 520 personel görevlendirildiği bildirilirken Psikososyal çalışma grubundan 167 personel 25 araç ile sahada çalışmalara katılım olduğu 278 hanede 713 kişi ile görüşüldüğü kaydedildi. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet merkezi aracının bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 260 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 292 personel olay yerine yönlendirildiği aktarılırken, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 192 iş makinesi ve 224 personel görev yapmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara katılmak üzere 102 araç görevlendirilmiştir. Orman Bölge Müdürlüğü merkezinde 400 kişiye yemek servisi verilmektedir.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 234 araç ve 835 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir'de toplam 17 sahada enerji kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır. Bölgeye toplam 35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, ihtiyaç duyulan 27 istasyonun kurulumu tamamlanmıştır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre meydana gelen deprem sonrası 19 tekne batmış, 23 tekne ve 1 kara aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmış, 43 tekne karaya oturmuştur. Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

Deprem bölgesine toplam 24 milyon TL kaynak gönderildi

Ayrıca, çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 13.000.000 TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizm. Bak. tarafından 5.000.000 TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6.000.000TL'lik kaynak aktarıldığı bildirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği bilgisi verildi. - ANKARA