AFAD: 30 bin ton kömür afetzedelere dağıtılacak - Son Dakika
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AFAD: 30 bin ton kömür afetzedelere dağıtılacak

6 saat önce

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Kömür İşletmeleri'nce Manisa Soma ve Kütahya Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömürün afetzedelere dağıtılacağı açıklandı.

AFAD: 30 bin ton kömür afetzedelere dağıtılacak, System.String[]

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Kömür İşletmeleri'nce Manisa Soma ve Kütahya Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömürün afetzedelere dağıtılacağı açıklandı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Cezayir'den verdiği talimat ile Türkiye Kömür İşletmeleri'nce Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür karayolu ve TCDD Genel Müdürlüğü vasıtasıyla, İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Elazığ ve Malatya'daki afetzedelere dağıtılmak üzere gönderiliyor" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:44 Kaynak: DHA
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