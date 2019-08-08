AFAD: 4,8'lik İzmir depreminde hasar yok
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İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir hasar meydana gelmediğini açıkladı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:19 Kaynak: İHA
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
), İzmir'in Seferihisar
ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir hasar meydana gelmediğini açıkladı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 11.39 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 18,47 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir ve Manisa
'da paniğe yol açarken, AFAD İzmir İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın veya yıkımın oluşmadığı belirtildi. - İZMİR
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