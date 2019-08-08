Son Dakika Haberleri: AFAD: 4,8'lik İzmir depreminde hasar yok
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AFAD: 4,8'lik İzmir depreminde hasar yok

31 dakika önce

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir hasar meydana gelmediğini açıkladı.

AFAD: 4,8'lik İzmir depreminde hasar yok, System.String[]
İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir hasar meydana gelmediğini açıkladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 11.39 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 18,47 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir ve Manisa'da paniğe yol açarken, AFAD İzmir İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın veya yıkımın oluşmadığı belirtildi. - İZMİR
Seferihisar, İzmir, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:19 Kaynak: İHA
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