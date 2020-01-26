AFAD: 44 vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: 44 vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı - Son Dakika

AFAD: 44 vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası 44 kişinin enkaz altından kurtarıldığını bildirdi.

AFAD: 44 vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası 44 kişinin enkaz altından kurtarıldığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Sivrice'deki deprem sonrasında bölgede 19'unun büyüklüğü 4'ün üzerinde 533 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.

Elazığ şehir merkezindeki 3 binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 733 personel, 3'ü Mobil Koordinasyon Merkezi olmak üzere toplam 554 araç, 17 köpek, 3 İHA, 1 helikopter ve 1 uçakla devam ediyor. Toplam 44 kişi sağ kurtarılarak tedavi altına alındı. Maalesef cansız bedenine ulaşılan ya da sonradan hayatını kaybeden kişi sayısı ise 29 oldu. Hasar tespit çalışmalarında, 280 teknik personel ve 4 araç görev yapıyor. Şimdiye kadar toplam 1323 bina incelendi ve 328'inin hasarsız olduğu tespit edildi."

AFAD Başkanlığının bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Elazığ Valiliği emrine 2 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 2 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdiği açıklanmıştı.

Sivrice, Deprem, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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