AFAD: 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, depremin ardından bölgede 30 artçı sarsıntı kaydedildiği bildiridi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ İl AFAD ekiplerinin şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale ettiği belirtilerek, "Maden ve Sivrice'de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır. Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir. Elazığ havaalanı çalışır durumdadır. Tüm çevre iller karayoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir. AFAD'ın Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Batman, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van il müdürlükleri; Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden, toplamda 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir."

Açıklamada, AFAD Adana, Adıyaman , Diyarbakır, Erzurum Erzincan , Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9200 battaniye sevk edildiği belirtilerek, " Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir" denildi.

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğinin altının çizildiği açıklamada, telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerinin kapatılması gerektiği aktarıldı. Açıklamada, yolların acil yardım araçları için boş bırakılması gerektiği kaydedilerek, "Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

ANKARA,