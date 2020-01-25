AFAD: 6 kişi hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

ELAZIĞ'DA 8, MALATYA'DA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 8 depremin meydana geldiği ve toplam artçı deprem sayısının 60 olduğu belirtildi. Açıklamada, "İlk belirlemelere göre, Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştır; Malatya'da ise 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır" denildi.

ANKARA,