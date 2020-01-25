AFAD: 6 kişi hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

AFAD: 6 kişi hayatını kaybetti (2)
6 saat önce
ELAZIĞ'DA 8, MALATYA'DA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 8 depremin meydana geldiği ve toplam artçı deprem sayısının 60 olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:34 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'DA 8, MALATYA'DA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 8 depremin meydana geldiği ve toplam artçı deprem sayısının 60 olduğu belirtildi. Açıklamada, "İlk belirlemelere göre, Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştır; Malatya'da ise 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır" denildi.
ANKARA,
Son Dakika Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 10 kişi enkaz aldından kurtarıldı Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı! O anlar anbean görüntülendi Tayvanlı deprem kâhini, Türkiye'nin doğusu için üç gün önce uyarmış