CAN KAYBI 69'A ÇIKTI

AFAD'dan deprem bölgesindeki son gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, can kaybının 69'a yükseldiği bildirildi. Yaralanan 949 kişiden 729'unun taburcu edildiği, 220 kişinin tedavisine devam edildiği belirtilen açıklamada, İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışmasının sürdürüldüğü kaydedildi. Açıklamada ayrıca, depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntıların sayısının da 987 olduğu ifade edildi.

Haber: ANKARA,