Son dakika haberleri | AFAD: 69 vatandaşımız hayatını kaybetti, 949 vatandaşımız yaralandı (8)
01.11.2020 20:56
Gelen son dakika haberlerine göre CAN KAYBI 69'A ÇIKTIAFAD'dan deprem bölgesindeki son gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, can kaybının 69'a yükseldiği bildirildi.
CAN KAYBI 69'A ÇIKTI
AFAD'dan deprem bölgesindeki son gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, can kaybının 69'a yükseldiği bildirildi. Yaralanan 949 kişiden 729'unun taburcu edildiği, 220 kişinin tedavisine devam edildiği belirtilen açıklamada, İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışmasının sürdürüldüğü kaydedildi. Açıklamada ayrıca, depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntıların sayısının da 987 olduğu ifade edildi.
Haber: ANKARA,
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