Son dakika haberi! AFAD: 69 vatandaşımız hayatını kaybetti, 949 vatandaşımız yaralandı (9) - Son Dakika

TOPLAM 1012 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

AFAD, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere toplam 1012 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi. Açıklamada, saat 22.30 itibariyle 69 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 949 kişiden 729'unun taburcu edildiği ve 220 kişinin tedavisine devam edildiği belirtildi. Ayrıca, İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışmasının sürdürüldüğü kaydedildi.

Haber: ANKARA,