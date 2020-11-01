Son dakika haberi! AFAD: 69 vatandaşımız hayatını kaybetti, 949 vatandaşımız yaralandı (9) - Son Dakika

Son dakika haberi! AFAD: 69 vatandaşımız hayatını kaybetti, 949 vatandaşımız yaralandı (9)
01.11.2020 22:41
Son dakika haberi... TOPLAM 1012 ARTÇI SARSINTI YAŞANDIAFAD, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere toplam 1012 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.
TOPLAM 1012 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI
AFAD, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere toplam 1012 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi. Açıklamada, saat 22.30 itibariyle 69 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 949 kişiden 729'unun taburcu edildiği ve 220 kişinin tedavisine devam edildiği belirtildi. Ayrıca, İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışmasının sürdürüldüğü kaydedildi.
Haber: ANKARA,
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