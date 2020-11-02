Son dakika haberleri: AFAD: Depremde 83 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi yaralandı - Son Dakika

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 83 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam 994 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'den yapılan yazılı açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 83 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774'ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir. Deprem sonrasında 43'ü, 4'ten büyük, toplam 1197 artçı sarsıntı yaşandı" denildi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORBölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları için toplamda 7 bin 907 personel, 25 arama kurtarma köpeği ile 1092 araç görevlendirildiği belirtilerek, " Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Jandarma , Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülmektedir" ifadesine yer verildi. Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3 bin 569 çadır, 57 genel maksat çadırı, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 4 duş-WC konteynerının sevk edildiği ve İzmir genelinde 1864 adet çadırın kurulumunun tamamlandığı, 2 bin 38 çadırın kurulum aşamasında olduğu kaydedildi. HASAR TESPİTİ İÇİN 1198 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİBeslenme hizmeti kapsamında, bölgede 232 bin 917 kişi/öğün yemek hizmeti sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Ayrıca, 34 bin 698 sıcak içecek, 7 bin 916 soğuk içecek, 120 bin 83 ikram malzemesi ve 68 bin 417 adet su dağıtılmıştır. Çalışmalar 129 personel, 151 gönüllü ve 40 araç ile sürdürülmektedir. Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 942 ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 256 personel olmak üzere toplam 1198 personel görevlendirilmiştir. Psikososyal çalışma grubundan 338 personel 25 araç ile sahada çalışmalara katılmakta olup 522 hanede 1542 kişi ile görüşülmüştür. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet merkezi aracı bölgeye sevk edilmiştir. Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 personel olay yerine yönlendirilmiştir. Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 296 iş makinesi ve 328 personel görev yapmaktadır. UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 234 araç ve 835 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre haberleşme altyapısında olumsuz bir durum yaşanmamaktadır. Bölgeye 3 farklı operatörden toplam 38 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup 30 adedi kurulmuştur." Ayrıca, deprem bölgesinde 24 milyon TL kaynak gönderildiği belirtildi.VATANDAŞLAR UYARILDI

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği belirtilerek, "Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir" denildi.