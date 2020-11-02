Son dakika haberleri: AFAD: Depremde 83 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: AFAD: Depremde 83 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi yaralandı

02.11.2020 07:21
Son dakika haberleri: AFAD: Depremde 83 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi yaralandı, System.String[]

Son dakika haberi: AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 83 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam 994 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 83 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam 994 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'den yapılan yazılı açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 83 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774'ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir. Deprem sonrasında 43'ü, 4'ten büyük, toplam 1197 artçı sarsıntı yaşandı" denildi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORBölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları için toplamda 7 bin 907 personel, 25 arama kurtarma köpeği ile 1092 araç görevlendirildiği belirtilerek, "Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülmektedir" ifadesine yer verildi. Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3 bin 569 çadır, 57 genel maksat çadırı, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 4 duş-WC konteynerının sevk edildiği ve İzmir genelinde 1864 adet çadırın kurulumunun tamamlandığı, 2 bin 38 çadırın kurulum aşamasında olduğu kaydedildi. HASAR TESPİTİ İÇİN 1198 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİBeslenme hizmeti kapsamında, bölgede 232 bin 917 kişi/öğün yemek hizmeti sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Ayrıca, 34 bin 698 sıcak içecek, 7 bin 916 soğuk içecek, 120 bin 83 ikram malzemesi ve 68 bin 417 adet su dağıtılmıştır. Çalışmalar 129 personel, 151 gönüllü ve 40 araç ile sürdürülmektedir. Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 942 ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 256 personel olmak üzere toplam 1198 personel görevlendirilmiştir. Psikososyal çalışma grubundan 338 personel 25 araç ile sahada çalışmalara katılmakta olup 522 hanede 1542 kişi ile görüşülmüştür. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet merkezi aracı bölgeye sevk edilmiştir. Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 personel olay yerine yönlendirilmiştir. Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 296 iş makinesi ve 328 personel görev yapmaktadır. UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 234 araç ve 835 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre haberleşme altyapısında olumsuz bir durum yaşanmamaktadır. Bölgeye 3 farklı operatörden toplam 38 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup 30 adedi kurulmuştur." Ayrıca, deprem bölgesinde 24 milyon TL kaynak gönderildiği belirtildi.VATANDAŞLAR UYARILDI

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği belirtilerek, "Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir" denildi.


Son dakika haberleri: AFAD: Depremde 83 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: AFAD: Depremde 83 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi yaralandı

Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: AFAD: Depremde 83 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı "hak ettiniz" paylaşımı tepkilere yol açtı Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi 3 ay önce babasını kaybeden Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım: Çok özlüyorum Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim
Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor         
13:50
Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı         
12:43
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan minik Elif'e ilk müdahaleyi yapan paramedik: Beklediğimizden daha iyi çıktı Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan minik Elif'e ilk müdahaleyi yapan paramedik: Beklediğimizden daha iyi çıktı         
12:29
Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi         
12:09
Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı         
11:57
Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti         
11:43
Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş         
11:22
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi         
10:08
Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor         
09:47
Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu         
09:33
Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı         
09:02
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu         
08:54
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı         
00:21
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 14:06:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: AFAD: Depremde 83 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei