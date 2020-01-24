AFAD, 8 ildeki lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk... - Son Dakika

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AFAD, 8 ildeki lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk...
6 saat önce
AFAD, 8 ildeki lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:28 Kaynak: AA
AFAD, 8 ildeki lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edildiğini bildirdi.
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