AFAD, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

AFAD, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
06.04.2021 21:15
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
AFAD'ın Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Yüz bir yıldır her gün, ülkemize ve tüm dünyaya haber ulaştıran, global haber ajansımız Anadolu Ajansının ve değerli çalışanlarının 101. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." ifadelerine yer verildi.
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